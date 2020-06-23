Карбаускис о пляже в центре Вильнюса: решение такое же странное, как и сам мэр города

Староста парламентской фракции "крестьян" Рамунас Карбаускис назвал решение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса оборудовать пляж на укишкской площади очень странным.

"Мне это решение кажется очень странным. Но мэр Вильнюса такой же странный, как и его решения", – сказал журналистам Карбаускис.

Депутаты-консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас обратились к мэру Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и директору администрации мэрии Повиласу Подярскису, требуя немедленно остановить работы по оборудованию пляжа на Лукишкской площади. Они обратились и к председателю парламентского комитета по культуре Рамунасу Карбаускису, призвав обсуждать проект Лукишкской площади, подготовленный и одобренный парламентом в первом чтении в 2017 г.

Карбаускис сказал, что проблема в принятии этого решения связана с судебными тяжбами.

"Я думаю, проблема в том, что принятые решения обжалованы в суде. Пока не завершится судебная тяжба, парламент ничего не сможет принимать", – сказал он.

Напомним, депутаты просят Карбаускиса предпринять конкретные действия для обсуждения этого проекта в комитете, а муниципалитет призывают остановить работы ЗАО Grinda на площади.

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