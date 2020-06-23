"Сегодня, я надеюсь, уже будет и окончательное решение. Но склоняемся к тому, что в этот период, скорее всего, может быть так, что нового министра и не будет", – заявил во вторник журналистам премьер после встречи с президентом Гитанасом Науседой.
Глава правительства сказал, что есть несколько обстоятельств, однако не комментировал их.
"Когда примем решение, прокомментируем как я, так и президент", – сказал С. Сквернялис.
Сейчас временно должность министра экономики и инноваций занимает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
По словам Г. Науседы, Ж. Вайчюнасу "достаточно хорошо удается" совмещать обязанности в двух министерствах, поэтому при рассмотрении возможных кандидатур в министры экономики, этот вариант следует сравнивать с имеющимися кандидатурами.
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