Депутаты призывают остановить оборудование пляжа на Лукишкской площади

Депутаты-консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас обратились к мэру Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и директору администрации мэрии Повиласу Подярскису, требуя немедленно остановить работы по оборудованию пляжа на Лукишкской площади.

Они обратились и к председателю парламентского комитета по культуре Рамунасу Карбаускису, призвав обсуждать проект Лукишкской площади, подготовленный и одобренный парламентом в первом чтении в 2017 г.

Депутаты считают, что начатые 22 июня работы нарушают постановление парламента от 11 февраля 1999 г. "О функциях Лукишкской площади в столице".

"Решение главы города об оборудовании места отдыха в таком месте напоминает танец на костях участников восстания. Обустройство пляжа на площади, где были казнены участники восстания, где в подвалах находящегося рядом здания КГБ находились в заключении и были расстреляны участники сопротивления, идет вразрез с уважением к борцам за свободу. Такие работы надо немедленно остановить", – сказал Ажубалис.

Депутаты отметили, что такое самоуправство городских властей обусловлено решением главы комитета по культуре Карбаускиса игнорировать закон, в котором предложено утвердить статус Лукишкской площади как основной репрезентативной площади в Вильнюсе и сформировать на нем мемориальные акценты борьбы за свободу.

"Уже на протяжении почти трех лет обсуждение этого проекта не сдвигается с мертвой точки, он застрял в Комитете по культуре. Это показывает отношение председателя комитета к политике исторической памяти Литвы, истории нашей государственности", – сказал депутат Кащюнас.

Депутаты просят Карбаускиса предпринять конкретные действия для обсуждения этого проекта в комитете, а муниципалитет призывают остановить работы ЗАО Grinda на площади.

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