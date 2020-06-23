Просьба не злиться на тех, кто ездит на самокате по тротуару: все не так просто, как кажется

Три года назад электросамокат в Литве был совершенно новым явлением, сегодня эта техника оккупировала большие города. Как это транспортное средство меняет наши привычки, почему оно стало таким популярным?

Фаворит при перемещении на небольшие дистанции

Когда на улицах появились первые электросамокаты, многие думали, что они станут игрушкой для молодежи. Даже сомневались, может ли на нем ездить человек старшего возраста и крупного телосложения, кроме того, скептически оценивали возможности батареи, думали, что она быстро разряжается, поэтому нельзя будет ездить на большое расстояние.

"Те, кто попробовали, убедились, что это дружелюбное для города транспортное средство, которое очень удобно. В центральной зоне города это, вероятно, самое удобное транспортное средство", – сказал представитель Министерства транспорта, эксперт по безопасному движению Видмантас Пумпутис.

"Если говорить о столице, то в центре города однозначно доминируют самокаты. Если человек живет в Старом городе или в Жверинасе, до центра ему 2-3 км, то тут идеально подходит электросамокат. Почему он столь популярен? Его можно легко куда-то отнести, нет проблем с безопасностью.

Кроме того, раньше думали, что это дорогое в использовании транспортное средство, что его заряд требует много электроэнергии. Но когда люди увидели, что расстояние в 100 км обходится меньше чем в 1 евро, а расходы на подзарядку - около 0,5 евро, стали думать о покупке электросамоката и отказе от городского транспорта", – сказал Пумпутис.

По словам специалиста, электрические самокаты будут наращивать популярность, это транспорт будущего, но важно одно существенное условие.

"Как электросамокаты, так и электрические велосипеды – наше будущее, но, чтобы они стали популярнее, нужно создать условия, я имею в виду инфраструктуру", – сказал представитель министерства.

Тут есть положительные моменты, предполагается, что в ближайшие 10 лет ситуация в крупных городах станет благоприятнее для велосипедистов и людей на самокатах. По инициативе Министерства транспорта муниципалитеты разработали планы гармоничной мобильности, в которых важное место занимает расширение инфраструктуры экологического транспорта.

"Крупные города страны в ближайшие 10 лет должны измениться до неузнаваемости, если воплотят все идеи, т.е. будут развивать сеть велодорожек, улучшать сообщение с помощью общественного транспорта. Так будут созданы условия для самостоятельного перемещения пешеходов и велосипедистов", – прогнозирует эксперт.

Враг – неровные тротуары

Несмотря на то, что теоретически велодорожек в городе достаточно, часть из них только нарисована на тротуаре. Такие велодорожки небезопасны. По словам руководителя Citybee Лукаса Илы, часто люди на электросамокатах ездят по тротуарам не из вредности.

"Есть большая разница между специальными и нарисованными велодорожками. Есть много участков, где на тротуаре нарисована "велодорожка". В прошлом году люди проявляли недовольство и говорили – почему самокаты ездят по тротуарам? Другой пример – на проспекте Гедиминаса велодорожки выложены такой плиткой, что когда едешь на самокате кажется, что выпадут зубы, а там, где пешеходная зона плитка шире и ровнее.

Люди там не из вредности ездят по тротуару, а потому что сталкиваются с плохой инфраструктурой. Важный нюанс - не каждая велодорожка подойдет для человека на самокате или роликах. Велосипед - большое транспортное средство, для его колес бортик не представляет особой проблемы, а для самоката он будет настоящим вызовом. Ровная, асфальтированная, размеченная велодорожка – главное условие для качественной поездки на самокате", – сказал глава Citybee Ила.

"Люди на электросамокатах замечают, что им нужна качественная инфраструктура. Колеса маленькие, они чувствительны к неровной поверхности. Поэтому люди на самокатах и велосипедисты называют раем новые и ровные велодорожки. Если бы из всех спальных районов в город вели хорошие велодорожки, я не сомневаюсь, что гораздо больше людей пользовалось бы электросамокатами и велосипедами. Многие сменили бы автомобиль на эти транспортные средства", – не сомневается Пумпутис.

По словам собеседника, интересно, что в Берлине, Брюсселе, Париже, Мадриде, электросамокаты не получили такую популярность, как электрические велосипеды.

"Специалисты в этих городах отмечают увеличение потока велосипедистов и связывают это с увеличением числа электрических велосипедов. Но в Литве ситуация с электрическими велосипедами иная. В спальных районах их непросто затащить на свой этаж, ведь такой велосипед в среднем весит 20-25 кг, а во дворе держать его небезопасно. А вот в Западной Европе такие проблемы решены, поэтому электрические велосипеды и пользуются популярностью. Я думаю, число электрических велосипедов будет расти и в Литве, они станут конкурентами электросамокатов", – прогнозировал Пумпутис.

Куда и долго ли ездят?

Представители компаний, предоставляющих услугу по аренде электросамоктаов отмечают, что эти транспортные средства не заменимы при перемещении на расстояние в 2-4 км.

"Средняя продолжительность одной поездки составляет 3 км, в этом году расстояние увеличилось, поэтому предполагаем, что самокаты стали использовать не для развлечения, а как альтернативное средство передвижения в городе", – сказал представитель компании Bolt Эймантас Балта.

По его словам, в самом начале карантина люди использовали электросамокаты для того, чтобы добраться до работы и назад домой.

"Мы тесно сотрудничаем с муниципалитетами Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, поэтому по просьбе самоуправления раньше открыли сезон в городе. Чуть позже он начался в других городах. Мы довольны результатом, количество поездок растет, видите ли, погода стала лучше, условия карантина смягчались, люди больше времени проводили на свежем воздухе, больше ездили", – сказал Балта.

"В прошлом году был первый сезон аренды электросамокатов. Литва для нас стала первым рынком электросамокатов, здесь было больше всего их пользователей – около 82 000. Мы заметили, что многие брали самокаты в первый раз. Кажется, что в прошлом году самокатов в больших городах было много, почти на каждом углу, но большинство жителей еще не испробовало их.

Мы считаем, что число активных пользователей электросамокатами будет расти, рынок будет расширяться. Человек замечает, что во время заторов в теплое время с помощью электросамоката можно ускорить путь.

Кроме того, это прекрасное средство мобильности в городе, если надо, электросамокат можно взять в автобус или троллейбус или даже в каршеринговый автомобиль. Тут у велосипед проигрывает", – заметил Ила.

Важно воспитание

По словам Пумпутиса, сейчас водители самокатов стали ответственнее и осторожнее.

"Мы говорили с представителями компаний, сдающих электросамокаты в аренду, и пришли к выводу, что когда на улицах появились первые самокаты, некоторые люди стали их тестировать, ездили быстро, хотели покрасоваться друг перед другом.

Со временем увидели, что электросамокаты – можно легко прогнозировать, поняли, какую угрозу они таят, может, просвещение сделало свое дело, люди поняли, что надо ездить осторожно. Стало меньше ДТП с участием электросамокатов, осенью инциденты были редки", – уверяет Пумпутис.

По его словам, остается проблема возможных столкновений с пешеходами.

"Интересно, что когда такое происходит страдает чаще всего водитель самоката, поскольку он обычно падает. Последствия бывают печальными, ведь люди ездят без шлемов и других защитных средств", – сказал Пумпутис.

Проблемы бывают и из-за некачественной дороги: неровности, глубокие щели между плиткой тоже могут быть препятствием.

По словам Балты, в прошлом году зафиксировано всего несколько ДТП с участием самокатов компании Bolt, все они были несерьезными, несмотря на то, что ежемесячно самокатами пользуются несколько тысяч человек. Глава Citybee не считает, что электросамокаты попадают в ДТП чаще других средств.

"Посмотрите на количество транспортных средств. Электросамокатов в Литве намного меньше, чем машин и велосипедов. Я не считаю электросамокаты аварийным транспортным средством. Citybee в Каунасе и Клайпеде уже 4-5 год предлагают аренду велосипедов и электросамокатов. Какой-то особой разницы я не заметил", - сказал Ила.

О движении во время карантина

В местах, за которыми следит компания Susisiekimo paslaugos в городе, фиксируют рост количества проезжающих велосипедистов.

"Передвижение с помощью велосипеда, самоката, пешком для многих жителей Вильнюса стало не способом проведения досуга, а быстрым и удобным сообщением. Это чувствовалось и в сложившихся обстоятельствах – во время карантина. В Вильнюсе информационные табло показывают, что в апреле этого года в среднем фиксировали по 1743 велосипедистов и 460 пешеходов, в прошлом году было 955 велосипедов в месяц.

В мае эти цифры выросли еще больше – до сегодняшнего дня табло насчитало 30 000 велосипедистов и 7500 пешеходов, а это около 2298 велосипедистов и 581 пешеход в день", – сказала представитель Susisiekimo paslaugos Мигле Билените.

"Мы призываем вильнюсцев перемещаться по городу при помощи альтернативных средств передвижения. Почему? Потому что гармоничное движение в Вильнюсе, проще говоря, - это чистый и более открытый город и жители в хорошем настроении. Если смотреть сквозь призму инфраструктуры – это больше зелени, общественных пространств, ровные тротуары и густая сеть велодорожек. Это карта движения, на которой много вариантов и равновесие.

Если смотреть сквозь призму горожанина – это знание того, что любой способ передвижения будет удобным и быстрым. Компания побуждает жителей менять привычки и ездить на работу не на автомобиле, а на общественном транспорте или ходить пешком, ездить на велосипеде, самокатах, роликовых коньках и других средствах гармоничной мобильности", – сказала Белените.

Требования, как к велосипедистам

Если мощность электросамоката не превышает 1 кВт, а максимальная скорость – 25 км/ч, то, по закону, транспортное средство относится к мопедам и на него распространяются такие же требования, как к велосипеду.

По правилам, водители велосипедов и электросамокатов должны уступать путь пешеходам и не мешать их движению. Когда водитель самоката проезжает рядом с пешеходом, он должен сбавить скорость до скорости пешехода (3–7 км/ч) и соблюдать безопасное расстояние.

Чтобы пересечь дорогу на пешеходном переходе, водители самокатов и велосипедов должны спешиться и перейти через дорогу пешком. В темное время суток на водителе самокатов и велосипедов должны быть светоотражающих жилеты, а на транспортном средстве гореть огни.

Там, где нет велодорожек, обочин, велосипедисты могут ехать по тротуару. В Литве это разрешено с 2014 года, с учетом недостаточно развитой инфраструктуры для велосипедистов.

В финансовый период 2014–2020 гг. в литовский транспортный сектор планируют инвестировать около 1,085 млрд. евро средств европейских фондов. Больше 86 млн. евро выделяют обеспечению гармоничной мобильности. Эти инвестиции помогут развивать в Литве гармоничную мобильность и развивать экологический транспорт, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха выхлопными газами.

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