Временный руководитель авиадиспетчерской компании Oro navigacija Марюс Белюнас заявил BNS, что резкий рост не ожидается, а оживающий рынок настраивает оптимистично. После возобновления международных полетов заметен рост количества терминальных полетов.
Больше всего - на 5,5 проц. - увеличилось количество терминальных рейсов. Больше всего полетов выполнила венгерская авиакомпания Wizz Air (70 полетов), а самым популярным маршрутом был маршрут Рига-Вильнюс. Транзитные перелеты за неделю росли на 3,1 проц.
Самым популярным транзитным направлением были рейсы Франкфурт-Шанхай (52), Калининград-Москва Шереметьево (49), Калининград-Москва Домодедово (48).
В воздушном пространстве страны больше всего полетов выполнили самолеты авиакомпаний China Southern (69 рейсов), Aeroflot (62), AirBridgeCargo (61) и Air Baltic (60), Lufthansa Cargo (46).
15-21 июня (по сравнению с прошлым годом) общее количество полетов в воздушном пространстве Литвы снизилось на 74 проц. до 1522 полетов, а транзитные полеты на 76 проц. до 1075.
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