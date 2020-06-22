Литва вновь ввела визовый сбор для граждан Беларуси - 60 евро

Литва с июля вновь вводит визовый сбор для граждан Беларуси: как и для литовских граждан, виза будет стоить 60 евро.

Правительство в понедельник решило вновь взимать консульский сбор с граждан Беларуси за рассмотрение ходатайства о выдаче национальной визы. Сбор будет взиматься со скидкой в 50%. Согласно принятому в 2011 году решению, такой сбор вообще не взимался.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что данный проект предлагает скидку в 50% для граждан Беларуси за выдачу национальных виз, что будет паритетным зеркальным решением, так как беларусы такую скидку к гражданам Литвы применяют.

Согласно новому порядку, с июля виза гражданам Беларуси обойдется в 60 евро.

По данным МИД, с 2011 по 2019 годы гражданам Беларуси было выдано 44 тыс. 966 национальных виз, и за это время не взимавшийся консульский сбор составил свыше 2,6 млн евро.

Беларусь не выразила протеста по поводу такого решения Литвы, но пожелала, чтобы новый порядок вступил в силу вместе с договором с ЕС об упрощенном порядке выдачи виз, то есть с 1 июля.

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