Грибаускайте присоединилась к Альянсу мировых лидеров – Мадридскому клубу

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте приняла приглашение присоединиться к Альянсу мировых лидеров – так называемому Мадридскому клубу, сообщила администрация президента.

„Это приглашение от имени более 100 бывших руководителей государств и правительств. Их объединяет демократическое лидерство и необходимость делиться личными и коллективными соображениями и опытом с теперешними руководителями государств и лидерами", - сообщается в пресс-релизе.

Далю Грибаускайте со вступлением в клуб политических лидеров поздравил его глава, бывший президент Словении Данила Тюрк.

В Мадридский клуб также входит бывший глава Литвы Валдас Адамкус, Билл Клинтон, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, бывшие президенты и премьеры других стран.

Мадридский клуб - неправительственная, некоммерческая международная организация, уделяющая внимание демократическим, институциональным переменам.

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