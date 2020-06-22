Науседа вручил верительные грамоты послу Литвы в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник удаленно вручил верительные грамоты послу Литвы в Украине Вальдемарасу Сарапинасу.

По словам президента, глава страны обсудил с послом двусторонние отношения Литвы и Украины, политическую и практическую поддержку Украине.

Также обсуждались вопросы углубления европейской интеграции, помощи в реализации договора между ЕС и Украиной, программы Восточного партнерства, сотрудничества в сфере энергетики, солидарность и поддержка Украины в вопросе отказа от закупок электроэнергии БелАЭС.

Статьи по теме: Президент Литвы вручил верительные грамоты новому послу в РФ

Президент и посол обсудили поддержку Украине в контексте российской агрессии, партнерство Украины и НАТО.

По мнению президента, важна последовательная позиция в вопросе сохранения санкций в адрес России до полного соблюдения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины. Обсуждалось укрепление связей с литовской общиной в Украины, общие с Великобританией проекты по сохранению исторической памяти.

Согласно президентскому декрету, В. Сарапинас должен был начать работу в Киеве с 12 мая. Он сменил Марюса Янукониса, завершившего работу в Украине в конце марта.

Президент отозвал В. Сарапинаса с должности после Литвы в Финляндии 11 мая.

В. Сарапинас работал советником президента Дали Грибаускайте, был генеральным консулом Литвы в Нью-Йорке, ранее был секретарем Министерства обороны Литвы, работал военным атташе Литвы в США и Канаде, был замминистром обороны, канцлером правительства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!