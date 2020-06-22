Окончательные результаты исследования вод Немана: вода нетоксичная

В Немане на территории Литвы никаких ядовиты веществ не обнаружено, об этом 22 июня сообщило Министерство охраны окружающей среды, опираясь на данные исследования Агенства охраны природы.

По данным министерства, в воде не обнаружили большую часть вредных веществ – тяжелых металлов, летучих органических веществ, полиароматических углеводородов, фталатов, хлорфенолов, полихлорированных дифенилов – не найдено, а несколько из них – только в небольшой концентрации.

"Проведенные исследования экотоксичности воды показали, что вода в Немане нетоксичная, т.е. живым существам не опасна", – сказано в сообщении.

15 июня эксперты Агентства охраны природы взяли образцы вод Немана рядом с Алитусом и Друскининкай, когда появилась информация о том, что около Гродно в реке гибнет рыба и другие животные. Первые результаты исследования показали снижение количества кислорода в воде, однако не ниже минимального установленного количества. Такая ситуация может быть обусловлена прогревом воды.

Образцы воды на анализ на прошлой неделе брали дважды. Еще один раз их возьмут 22 июня.

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