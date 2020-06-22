Клиенты банка SEB не могли пользоваться э-банкингом, банкоматами и платежными картами

22 июня, в 14 ч. клиенты банка SEB заметили, что не могут рассчитаться с помощью банковских карт и воспользоваться э-банкингом. Банк SEB сообщал, что проблемы были, их решали программисты.

"Они отвечают только через Facebook, отдельно информацию для клиентов не предоставляют. Я залил горючее в бак и не могу заплатить. Говорят, что решают вопрос, в ближайшее время система заработает", – писал Delfi читатель.

Представители SEB подтвердили, что были некоторые сбои. Невозможно было даже воспользоваться банкоматами.

"На данный момент из-за технических сбоев невозможно воспользоваться услугами банка - ни банкоматами, ни платежными картами, ни э-банкингом, могут быть сбои и при обращении в центр обслуживания клиентов. Программисты выясняют причины и устраняют неполадки. Приносим клиентам извинения за доставленные беспокойства", – писала в ответе Delfi представитель SEB Аушра Курткуте.

В 14.45 ч. банк сообщил, что система уже полностью восстановлена.

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