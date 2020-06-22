Поиск самого дешевого холодного борща в Паланге - цены отличаются в разы

Наверное, немногие жители Литвы в летний период не желают отведать холодного борща с картошкой. А сколько это блюдо стоит в кафе на ул. Й.Басанавичюса в Паланге?

Обычная цена на этот суп на ул. Й.Басанавичюса - 3,80 евро, но вообще цены варьируют в пределах 2-5 евро. В прошлом году цена была от 3 до 5 евро, в 2018 г. – от 2 до 4 евро.

Самый дорогой холодный борщ - в кафе-баре "1925" - 5 евро. За эти деньги вы получите большую тарелку борща, но картошки к нему будет немного.

Однако не стоит заходить в первое попавшееся кафе. Вот около пирса есть кафе Sutema. Тут холодный борщ - самый дешевый, это всего 2 евро. Кафе это скромное, но цена понравится вашему кошельку.

Еще один вариант для экономных – холодный борщ за 2,90 евро можно купить в Cepeliniškės. 3 евро стоит холодный борщ в кафе Pajūrio žibintаs.

Если вам хочется холодного борща с картошкой, приготовленной во фритюре, зайдите в Pizza express. Там это блюдо стоит 4 евро.

Холодный борщ есть и в итальянском ресторане Festa italiana и стоит 4,5 евро.

В находящемся рядом кафе La Cuba холодный борщ стоит 4 евро. Столько стоит этот суп и в кафе Sporto lizdas.

В Exit vasaros terasа и в Senoji hansа порция борща стоит 3,80 евро.

В кафе Jūros akis холодный борщ в прошлом году стоил 3,29 евро, а в этом 3,59 евро.

Мы представили только цены, а где борщ самый вкусный - это уже дело вкуса.

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