Elektrum Lietuva, Enefit и Ignitis рассказали, почему выбирать стоит именно их

Со следующего года Литва войдет в число стран Евросоюза, жители которых могут сами выбрать наиболее подходящего поставщика электроэнергии. Несмотря на то, что переход будет проходить поэтапно, надо уже сейчас думать о том, какого поставщика выбирать.

Это может показаться непростой задачей. Как выбирать? Какой поставщик наиболее приемлемый? Что они могут предложить? Все поставщики работают по разрешениям, которые им выдала Государственная служба регулирования энергетики. Каждый потребитель может заключить соглашение с любым поставщиком. Полный список поставщиков можно найти здесь: www.regula.lt/elektra/Puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/nepriklausomo-elektros-energijos-tiekimo-licencijas-leidimus-turincios-imones.aspx

Мы предлагаем вам познакомиться с тремя поставщиками услуг, которые уже заявили о своем намерении активно предоставлять услуги клиентам. Компании представлены в алфавитном порядке: рассказано, чем они отличаются от других, каким опытом облагают и почему потребителям стоит остановить свой выбор именно на них?

Отвечают главы компаний Elektrum Lietuva, Enefit и Ignitis.

Директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига

Martynas Giga Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

Чем ваша компания отличается от других поставщиков электричества? Какой опыт у вас есть?

Elektrum Lietuva является членом большой семьи Latvenergo, самого крупного производителя и поставщика электроэнергии в странах Балтии. Мы также являемся той группой, которая производит больше всего "зеленой электроэнергии" в странах Балтии, а в Европе мы входим в TOP 3 "зеленых" производителей электричества. Мы работаем во всех трех странах Балтии и предоставляем наши услуги части бизнеса этого региона и частным клиентам. На первом месте у нас - знакомство с клиентами, их потребностями, личное внимание и гибкость в отношении каждого из них. Нам доверяют, поскольку мы всегда держим слово. Клиенты выбирают нас, потому что хотят этого, а не потому, что у них нет иного выбора.

В Литве мы работаем с 2008 года, здесь нам доверяют почти 7500 бизнес клиентов и 300 клиентов солнечных электростанций. Между тем сама группа Latvenergo работает уже 80 лет. Она является одним из лидеров в регионе, предоставляет комплексные решения, охватывающие газ, электричество, возобновляющиеся источники энергии. У нас есть большой опыт работы в других странах Балтии на открытых демонополизированных рынках (в Эстонии – с 2012 г., в Латвии – с 2015 г.). В этих странах мы предлагаем конкурентоспособные продукты, отвечающие требованиям клиентов, мы верим, что и в Литве сможем предлагать жителям не только электричество, но и газ, когда этот рынок будет демонополизирован.

Почему потребители должны вас выбирать? Что вы ему предложите?

Выбрав нас, клиенты могут быть уверены, что выбрали надежного, открытого и внимательного партнера. Наш приоритет - благоприятный опыт клиентов – мы даем возможность без особых усилий стать нашими клиентами, гарантируем, что человек, выбравший Elektrum Lietuva, всегда сэкономит, мы всегда прислушаемся и к другим его потребностям. Мы видим потребность в "зеленой" энергии и желание клиентов беречь природные ресурсы, поэтому гарантируем им, что Elektrum Lietuva наилучшим образом отвечает их потребностям: наша ГЭС на Даугаве - неиссякаемый источник "зеленой" энергии.

Директор Enefit Витянис Коризна

Vytenis Koryzna Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

Чем ваша компания отличается от других поставщиков электричества? Какой опыт у вас есть?

На литовском рынке мы работаем больше 10 лет, с 2017 г. Enefit - дочерняя компания группы Eesti Energia. Группа компаний интенсивно расширяет свою деятельность в странах Балтии, Финляндии, Швеции, Польше, Германии, США и Иордании. Поэтому полученный хороший опыт мы можем применять и в Литве.

Компания занимается поставками электричества и газа, решения в деле "зеленой" энергетики. Наша цель - объединение инновационных технологий со знаниями Enefit и хорошей скандинавской практикой, в деле решений для частных потребителей. Бытовым потребителям мы предлагаем разного рода энергоисточники, чтобы у них было из чего выбирать и альтернативные источники энергии: ветряной, солнечной и гидроэнергии.

Цель компании – до 2022 г. достигнуть производства 40% энергии из возобновляющихся источников, поэтому мы собираемся повысить самосознание потребителей, чтобы они выбрали наиболее подходящий источник, они смогут выбрать энергию из конкретного источника.

Почему потребители должны вас выбирать? Что вы ему предложите?

Enefit работает вместе с экспертами на рынке электроэнергии и привлекает цифровые технологии, профессионалов в сфере маркетинга, чтобы объединить максимально разнообразный опыт в деле создания инноваций, решений ориентированных на потребности клиентов. Мы прекрасно понимаем, что потребителю важно, чтобы услугу предоставляли просто, ясно, быстро и функционально.

Одна из наших целей – сделать электричество интересным товаром.Мы надеемся, этого удастся достичь. Вероятно, мы предложим и другие услуги, наряду с существующими, но пока не будем рассказывать, какие.

Гендиректор Ignitis Дарюс Монтвила

Чем ваша компания отличается от других поставщиков электричества? Какой опыт у вас есть?

У команды Ignitis есть большой опыт. Она вместе со своими специалистами прекрасно разбирается в потребностях клиентов и может предложить наилучшие решения. Мы понимаем, что клиенты хотят получить ответы на вопросы здесь и сейчас, поэтому много внимания мы уделяем эффективности, скорости и гибкости.

Мы предлагаем клиентам удобную систему оплаты услуг e.ignitis, в ней можно заплатить не только за наши, но и за другие коммунальные услуги и так сэкономить время. Еще одна важная черта Ignitis – инновации и поиск решений будущего в сфере энергетики. Мы активно развиваем во всей стране не только солнечные электростанции, но и ветряные, расширяем сеть электромобилей. Проект Ignitis saulės parkai - первый подобный проект во всем мире, а сеть заправок электромобилей Ignitis ON сейчас - самая быстрая во всех странах Балтии. Инновационные решения мы предлагаем как физическим клиентам, так и бизнес клиентам.

Кроме того, мы предлагаем клиентам надежность, которую нам позволяет гарантировать тот факт, что мы являемся частью международной энергетической компании Ignitis grupė. Мы - те партнеры, которые заботятся о ясности и простоте энергетики, чтобы эта сфера не требовала дополнительных времени и усилий.

Почему потребители должны вас выбирать? Что вы ему предложите?

Несмотря на то, что рынок бытовых поставок электроэнергии в Литве либерализуют с 1 января 2021 года, нельзя забывать, что бизнес-клиенты могли пользоваться услугами других поставщиков с 2007 года. Опыт Ignitis, полученный на этом рынке, мы планируем успешно применять и в случае с частными клиентами: начиная с благоприятных условий и заканчивая специализированными предложениями.

Мы по-прежнему будем гарантировать надежное и качественное обслуживание, предложим новые и удобные решения как для бизнес-клиентов, так и для частных. Мы хотим, что бы все клиенты Ignitis получали надежный и удобный ответ на все вопросы в этом секторе: от электричества в доме до солнечных электростанций, заправок для электромобилей, экономии ресурсов и т.д.

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