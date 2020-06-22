Раскрыта схема сокрытия налогов: не учтены 2,8 млн. евро, ущерб государству - миллион евро

Клайпедское управление Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) раскрыли незаконную деятельность одной компании, которая торговала бытовой техникой и косметикой во всей Литве. Выяснилось, что компания в 2018 г. не учла 2,8 млн. евро налогов и, неофициально выплатила зарплаты на сумму 1 млн. евро, а также нанесла государству ущерб на сумму 1,3 млн. евро. Два человека были задержаны, им предъявлены обвинения, а главе компании за неадекватное поведение во время обысков грозит уголовная ответственность за оказание сопротивления стражам порядка и не выполнение их указаний.

Во время исследования выяснилось, что компания, у которой во всей Литве есть 54 магазина, возможно не учла 2,8 млн. евро. Эти доходы были получены благодаря разработанной директором схеме – менеджеры продавали товары, не выдавая документы, а неучтенные доходы ли на зарплаты "в конвертах". В общей сложности было выплачено около 1 млн. евро. Была разработана еще одна схема для того, чтобы снять с учета проданную без документов технику. Оборот компании составлял 20 млн. евро в год.

Сеть, в которой работают 280 человек, зарплаты "в конвертах" платила продавцам и менеджерам. Зарплата менеджера зависела от продаж – платили определенный процент. Кассирам наличными выплачивали как минимум 200 евро. Официальную часть зарплаты людям переводили на счета.

В ходе расследования провели 15 обысков – в администрации компании, в магазинах, в домах работников. Были найдены и изъяты важные для следствия документы, "двойная" бухгалтерия с данными о нелегальных выплатах и доходах, и большое количество наличных – 460 000 евро. Предполагают, что эти деньги были получены от продажи товаров без учета.

Глава компании мешал инспекторам, не впускал их в помещение, поэтому пришлось применять силу, чтобы попасть внутрь. Кроме того, он уничтожал "конверты", приготовленные для работников и доказательства ведения "двойной" бухгалтерии, пытался уничтожить важные для следствия документы. За это он будет наказан.

Обвинения предъявлены двум подозреваемым. Главу компании отпустили из-под ареста под залог, подозреваемым назначили меры пресечения, ограничено право на имущество стоимостью 2,6 млн. евро. Расследование ведет Клайпедская окружная прокуратура.

За сокрытие налогов в большом размере грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

За ведение "двойной" бухгалтерии грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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