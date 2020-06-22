Фабийонишкского бассейна на весь Вильнюс мало: сколько еще бассейнов нужно городу

1,5 года назад в Вильнюсе открылся Фабийонишкский бассейн, который быстро заслужил любовь жителей. Как только он открылся после карантина, снова вернулись его верные посетители из разных возрастных групп. Успех этого проекта только доказывает, что Вильнюсу нужны не только бассейны для спортсменов, но и для любителей плавания.

Фабийонишкский бассейн был построен чуть больше чем за год. В здании есть банная зона, спортзал, тренажерный зал. Строительство бассейна обошлось в 3,1 млн. евро.

Глава компании Sveikas miestas, которая управляет бассейном, Мантас Паулаускас сказал, что бассейн работает с первого дня: дети в нем учатся плавать, пенсионеры приходят на зарядку, профессионалы тренируются. В бассейне за 1,5 года провели 20 состязаний.

Паулаускас заметил, что приоритет этого бассейна – спортсмены: "Поскольку Лаздинайского бассейна уже нет, в первую очередь в нашем бассейне занимаются дети Вильнюсского спортцентра, пловцы. Только потом идет коммерческая деятельность".

Несмотря на то, что в Вильнюсе, если считать и спортклубы, есть 12 бассейнов, Паулаускас считает, что этого мало, поскольку желающих сейчас больше, чем мест в бассейнах.

"Мы ждем, когда откроется бассейн в Лаздинай, там будет не только 25-метровый, но и 50-метровый. Там можно будет тренировать прыгунов в воду, в одном из бассейнов будет подъемное дно, что позволит тренировку детей разного возраста", – сказал собеседник. Он считает, что после окончания проекта Лаздинайского бассейна, в столице нужно построить еще 3–4 бассейна.

Эти бассейны нужны не только для спортсменов, но и для того, чтобы дети учились плавать, а пенсионеры могли поддерживать себя в хорошем состоянии. Только в этом году в Фабийонишкском бассейне начали заниматься плаванием 3800 второклассников.

В бассейн могут ездить и жители района, и гости города. Билет стоит 12 евро. Абонемент на месяц – 79 евро (можно ходить в бассейн каждый день), в полдень – 69 евро. Если покупать абонемент на три месяца, он стоит по 40 евро в месяц (в полуденные часы - 36 евро).

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис сказал, что Фабийонишкски бассейн - только начало, чтобы обеспечить доступные услуги в этой сфере. Он заметил, что еще нужно 3-4 бассейна.

На вопрос, где еще могут появиться бассейны, он сказал, что это может быть Пилайте, Науининкай, Сантаришкес.

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