Коронакризис в Литве: важнейшие новости минувших выходных

BNS представляет обзор важнейших новостей о коронакризисе в Литве за минувшие выходные дни.

Распространение вируса. В выходные дни были подтверждены 6 новых случаев заражения коронавирусом. Четыре из них в Вильнюсском районе и два - в Шяуляйском. Два случая связаны с зарубежными поездками: два члена одной семьи заразились от человека, вернувшегося из России. Четыре заболевания выявлены в Вильнюсе, из них три человека заразились от членов семей, а один – в социальном окружении. Среди заразившихся один учитель, однако, он работал удаленно, и у него были лишь короткие контакты с учениками, которые не считаются опасными. Между тем, в Латвии и Эстонии за минувшие выходные не фиксировалось новых случаев COVID-19.

Штрафы. За три карантинных месяца полиция оштрафовала за несоблюдение требований более 3 тыс. лиц. Заплатившие штрафы в течение двух недель были наказаны минимальной его суммой – 250 евро, а те, вопрос тех, кто запаздывал с уплатой, решаются индивидуально. По словам представителя полиции по связям с общественностью Рамунаса Матониса, чаще всего нарушения касались не соблюдения изоляции, образования групп людей и неношение масок. Также начато 13 досудебных расследований, связанных с нарушением правил борьбы с эпидемиями и инфекционными заболеваниями, предусмотренными в Уголовном Кодексе.

Важные новости, не связанные с коронавирусом:

За карантин с 75% до 60% в июне снизилась популярность президента Литвы Гитанаса Науседы, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в субботу газетой Lietuvos rytas. Глава проводившей опрос компании Vilmorus Владас Гайдис утверждает, что популярность президента снизилась в связи с малой заметностью его в обществе, между тем, в связи с борьбой с COVID-19 в центре внимания были премьер Саулюс Сквернялис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига, чьи рейтинги поднялись с начала эпидемии – соответственно 43% и 36% положительных оценок. Рейтинги политических партий почти не менялись: лидируют консерваторы с поддержкой в 14,3%, правящие "аграрии" являются вторыми (13,4%), а оппозиционные социал-демократы – третьими (9,1%).

Доверие к СМИ опустилось на самую низкую позицию за весь период наблюдений с 1998 года. По данным опроса, СМИ в июне доверяли 30,7% респондентов и таких было всего на 1,6% больше, чем не доверяющих – 29,1%. В. Гайдис сказал, что это нормальная ситуация, соответствующая общим тенденциям в Евросоюзе, поскольку люди критически оценивают получаемую информацию и "половина негативных-половина позитивных оценок соответствует ситуации в Европе в целом".

Литва будет стремиться увеличить свою туристическую привлекательность на нескольких рынках – в Германии, Италии, Франции и в Соединенном Королевстве, а также в Японии и Китае. Национальное агентство поощрения туризма Keliauk Lietuvoje ищет представителей в этих странах. Агентство уже подписало договора с зарегистрированной в Милане Aigo (257,1 тыс. евро без НДС), пекинской Travel Link Market (100 тыс. евро), мюнхенской Aviareps Tourism (почти 300 тыс. евро).

В четверг на 96-ом году жизни скончался один из ярчайших деятелей американской общины США, почетный консул Литвы во Флориде Стэнли Бальзекас младший. Соболезнования в связи с его кончиной в пятницу и в субботу выразили руководители страны, министр. С. Бальзекас был награжден за заслуги перед Литвой Командорским крестом Ордена им. Гедиминаса и Большим командорским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".

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