Трагическое ДТП в Куршенай: что двухлетний ребенок делал у рельсов ребенок скончался на глазах у бабушки

В воскресенье вечером в Литве произошло несчастье – в Куршенай пассажирский поезд сбил двухлетнего ребенка, пострадавший скончался. Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что подробностей об этом происшествии у него нет. Однако он сказал, что можно поднять вопрос – что двухлетний ребенок делал около рельсов?

21 июня в Куршенай двухлетний ребенок попал под поезд на глазах у бабушки, сообщила BNS представитель Шяуяйской полиции Гайлуте Смагрюнене.

По словам Смагрюнене, мальчик и его сестра играли во дворе, вскоре бабушка заметила, что мальчик пропал.

"Дети играли во дворе, вдруг бабушка заметила, что мальчика нет, а девочка сказала, что он с игрушечной машинкой поехал в сторону моста. Бабушка побежала к мосту (по мосту проходит железная дорога)", – сказала женщина.

"Она не успела, увидела, что приближается поезд. Все произошло на глазах у бабушки", – заметила Смагрюнене.

Выяснилось, что родители детей были в отъезде, дети остались с бабушкой. Дом бабушки находится в 50 м от железной дороги.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Семья ранее в поле зрения полиции и служб по защите детей не попадала.

"Пока у нас есть только трагический факт. 21 июня в 21.30 ч. поезд, следовавший по маршруту Вильнюс-Клайпеда в Куршенай зацепил мальчика, которые стоял то ли на рельсах, то ли рядом с ними. Ведется расследование. Факт такой - каждый может задаться вопросом – что двухлетний ребенок делал около рельсов?", – сказал 22 июня утром LRT генеральный комиссар.

Специалисты по правам детей во время карантина говорили о том, что в Литве участились случаи насилия над детьми. За последние недели зафиксировали целы ряд жутких историй – одна из последних, это история оставленного в подъезде дома новорожденного ребенка.

"Мы фиксируем больше случаев насилия в ближайшем окружении – речь идет о росте числа таких случаев. Отмечаем, что во всех случаях в таких семьях есть дети, несовершеннолетние лица, по закону они становятся пострадавшими. Можно сказать, что дети - основная мишень во время пандемии в Литве", – сказал он.

По словам Пожелы, часто конфликты происходят из-за употребления алкоголя, но конфликты, по словам комиссара, бывают не только в проблемных семьях.

"Бывают разные ситуации, если семья проблемная, то там наработки и полиции и социальных служб больше, но бывает и такое, что разные трения происходят в обычных семьях, тут никакие сообщения полиция не получала, но вдруг что-то происходит. Обычно это связано с пьянством, безответственным употреблением алкоголя. Конфликт, физическое насилие, тут же дети – и вот уже расследование, а дети - пострадавшие", – сказал Пожела.

По его словам, эмоциональная "наэлектризованность", когда люди с трудом справляются со своими эмоциями, фиксируется во всем мире. Это, по его словам, выражено в проведении странных мероприятий, развитием теории заговора.

"Этот феномен касается не только нашей страны. (...) Мы видим, что проводят странные мероприятия, развивают теории заговора, делятся фейковыми новостями, я упоминал о криминальной сводке, разные жалобы – все это показывает, что некоторые люди попали в условия карантина в неподготовленном состоянии и продолжают бороться со своими проблемами. И вовлекают в это членов семьи, правоохрану", – сказал Пожела.

Delfi напоминает, что в 21.30 ч. в Куршенай, около ул. М.-К.Чурлёниса произошла трагедия. Пассажирский поезд насмерть сбил мальчика 2018 г.р.

По предварительным данным, ребенок играл рядом с рельсами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!