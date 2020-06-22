Погода сильно изменится: надо готовиться к разным сценариям

В понедельник днем погода в Литве будет неспокойной, ее обусловит зона низкого давления. Облачность будет переменной, около полудня начнут формироваться дождевые облака. Во второй половине дня во многих районах пройдут сильные дожди, местами очень сильные, во время грозы усилится ветер, до 15-20 м/с. Температура поднимется до 22-27 градусов.

Во вторник с запада приблизится атмосферный фронт. Густые облака заволокут небо на юго-западе, там во многих районах пройдут дожди, местами сильные с грозами, во время грозы будет усиливаться ветер. На северо-востоке облачность будет небольшой, вероятность осадков невелика. Ночью будет 13-18, днем до 22-27, на взморье 19-21 градусов тепла. До полуночи во многих районах пройдут небольшие дожди, наибольшей вероятность осадков будет на юге, температура составит 17-20 градусов.

В среду с запада придет зона высокого давления – погода улучшится. Ночью облака рассеются, небольшие дожди возможны лишь в первой половине ночи, Днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Во второй половине ночи будет 12-17 градусов, днем воздух быстро прогреется - до 24-29 градусов тепла, только у моря будет немного прохладнее.

В четверг погоду обусловит антициклон. Ночью будет спокойно и без осадков - 12-17 градусов тепла. Днем малооблачно, без осадков, воздух прогреется до 26-31 градусов тепла. У моря будет прохладнее - 23-25 градусов.

В пятницу будет малооблачно и сухо. Ночью будет 13-18, днем 26-31, на взморье 23-25 градусов тепла.

По нынешним данным, в выходные возможны осадки, но по-прежнему будет тепло.

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