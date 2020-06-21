Наиболее уязвимая группа больше всего пострадает от потерь пенсионных фондов: предлагают изменить всю систему накопления

Вся экономика отреагировала на пандемию коронавируса, а с потерями столкнулись и пенсионные фонды. По словам собеседников передачи "День на Delfi", ничего трагического не произошло, но всего год назад измененную систему пенсионного накопления второго уровня социал-демократы предлагают снова изменить. По их мнению, эта система не оставляет людям выбора, создает чрезмерные риски для их инвестиций и будущих пенсий. Правда, критики говорят, что еще рано думать об изменениях в системе, но такое обсуждение политиков перед выборами не очень удивительно.

Гудайтис: мы не видим, чтобы произошло что-то трагическое

Тадас Гудайтис в передаче "День на Delfi" сказал, что были потери, но они были почти восполнены, поэтому, по его словам, ничего трагического не произошло.

"Как и вся экономика, финансовые рынки отреагировали на глобальную пандемию. Как правило, финансовые рынки реагируют в первую очередь, но и быстрее восстанавливаются. Мы заметили определенную V-образную ситуацию в марте этого года - резкое падение, а затем восстановление.

С начала года у нас все еще есть некоторые убытки, фонды, которые ближе к пенсионному возрасту, составляют около -2 процента, если мы посмотрим на более молодые, это до 10 процентов. Но если мы посмотрим на 15-летнюю историю, среднегодовой доход составляет пять процентов, даже с учетом кризиса 2008 года, когда мир, казалось, рушится - он выжил. Мы просто ответственно смотрим на ситуацию, но пока не видим, что произошло что-то сверх трагическое", - говорит Т. Гудайтис.

Признает, что часть людей сильно пострадала

"Как и вся экономика, финансовые рынки отреагировали на глобальную пандемию. Как правило, финансовые рынки реагируют в первую очередь, но и быстрее восстанавливаются. Мы заметили определенную V-образную ситуацию в марте этого года - резкое падение, а затем восстановление.

С начала года у нас все еще есть некоторые убытки, фонды, которые ближе к пенсионному возрасту, составляют около -2 процентов, если мы посмотрим на более молодые, это до 10 процентов. Но если мы посмотрим на 15-летнюю историю, среднегодовой доход составляет пять процентов, даже с учетом кризиса 2008 года, когда мир, казалось, рушится - он выжил. Мы просто ответственно смотрим на ситуацию, но пока не видим, что произошло что-то сверх трагическое", - говорит Т. Гудайтис.

Признает, что некоторые люди слишком сильно пострадали

Марюс Калесинскас, когда его спросили, не пострадают ли те, кто скоро уйдет на пенсию, заверил, что ситуация не сильно изменилась.

"В целом, я бы согласился, что колебания были с обеих сторон, но не меняли принципиальную ситуацию. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы получить такую небольшую, но безопасную прибыль в долгосрочной перспективе, возможно, для молодых людей, которые накапливали в течение длительного времени, в среднем до 5-6 процентов в год. На данный момент у меня не было бы никаких замечаний и я бы согласился с собеседником, насчет людей, близких к выходу на пенсию, которым, возможно, осталось всего несколько лет до достижения пенсионного возраста, их накопления в пенсионных фондах, по нашему мнению, пострадали слишком сильно.

В тот же период спада стоимость безопасных пенсионных фондов упала более чем на 10 процентов. Это уже большие колебания. К счастью, пока эти колебания не были очень долгосрочны - поскольку инвестиционные ценности резко упали, они довольно быстро восстановились. Больших потерь не понесли даже те, у кого пенсия не за горами. Мы уже заметили эту проблему и рассказали об этом Центробанку", - сказал собеседник

Тем временем член Сейма Альгирдас Сисас поощряет дискуссии по поводу изменения всей системы. Политик мотивирует все это эстонским примером.

"Поскольку я последовательно говорю об этом в течение 16 лет, это первая цель, которую мы преследуем, она все еще не достигнута, и мы вряд ли достигнем ее, чтобы все люди в пенсионном накоплении второго уровня получали аннуитет.

У нас есть оговорки для этого, единовременная выплата или периодические платежи, и только десятки людей получают аннуитеты. В конце концов, цель пенсионного накопления второго уровня состояла в том, чтобы человек мог внести не менее 20-30 процентов накоплений второго уровня в небольшую социальную страховку. Такова была цель в самом начале, к сожалению, жизнь по субъективным и объективным причинам показала, что она терпит неудачу. Каждый раз, когда происходят изменения, я предлагаю поправки, и это предложение связано с соглашением между эстонскими сторонами, которое состоялось в прошлом году после выборов", - заверил политик.

В отчете, опубликованном чуть ранее, А. Сисас также подчеркнул, что в настоящее время многие литовцы якобы просто не имеют свободы выбора.

"Нынешние правящие пообещали оценить эффективность накоплений второго уровня, но, хотя эффективности явно нет - население остается без права выбора, они не хотят копить в пенсионных фондах второго уровня. Эстонские власти, например, занялись этим вопросом в прошлом году после выборов.

Они договорились, что система может существовать, но предоставили участникам возможность выбрать - накапливать или снять накопленные суммы. Эстонцы могут сами решать, куда вкладывать свои деньги, там людям доверяют. А в Литве у жителей нет выбора - обязательное накопление для выхода на пенсию, когда ваши деньги контролируются другими, и они не несут ответственности за результаты. И к этому добавляются еще 200 миллионов евро налогоплательщиков", - говорит Альгирдас Сисас, работающий в комитете Сейма по социальным вопросам и труду.

Пенсионная система - инструмент популизма перед выборами?

По словам Т.Гудайтиса, к сожалению, пенсионные фонды стали объектом политических дискуссий перед выборами.

"Как отметил Альгирдас, он является нашим постоянным критиком и не меняет своей позиции. На данный момент мы не слышим ничего нового, мы понимаем, что идет период выборов, и, действительно, политики будут вдаваться в эти темы и обсуждаться их, но на этот раз жаль, что приведенные аргументы не являются профессиональными. Прежде всего, в Эстонии решения приняты не окончательно, они в суде их страны. К сожалению, пенсионная система стала центром политических дебатов", - сказал он.

По его словам, было бы неправильно в некотором смысле приравнивать пенсионные фонды к банкоматам.

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