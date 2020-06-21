Опрос: большинство жителей страны считает, что невозможно остановить запуск БелАЭС

Строительство атомной электростанции (АЭС) на белорусской границе, в непосредственной близости от Вильнюса, становится все более обостряющейся темой для политиков. Тем не менее, несмотря на бесконечные инициативы некоторых политиков по прекращению строительства БелАЭС, большинство жителей Литвы считает, что это невозможно. Опрос Baltijos tyrimų по заказу Elta, показал, что каждый второй взрослый житель Литвы согласен с тем, что не удастся добиться того, чтобы Островецкая АЭС не начала работать.

Опрос, проведенный в начале июня этого года, показал, что 51 процент население страны соглашается с тем, что остановить БелАЭС невозможно. 28 процентов считает, Литва может остановить начало эксплуатации БелАЭС, только действуя совместно с такими крупными странами ЕС, как Германия, Франция и т. д. 9% респондентов убеждены, что Литва может достичь этого, работая вместе с другими странами Балтии. Тем не менее, только 2 процента считает, что Литве удастся добиться того, что БелАЭС не начнет работать. 10 процентов респондентов не имели мнения по этому вопросу.

Политолог: общественная оценка рациональна

Профессор Томас Янелюнас из Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета убежден, что опрос отражает довольно реальную ситуацию, то, как общественность знакомится с новостями о строительстве Островецкой АЭС. По мнению политолога, такая оценка ситуации вполне адекватна.

"Общество реагирует на то, что видит в СМИ, какая информация есть в открытом доступе. Я бы сказал, что эта реакция вполне адекватна, потому что, по сути, позиция экспертов также доминирует в том, что на данном этапе практически невозможно остановить начало работы БелАЭС, независимо от того, какие политические решения принимаются. Конечно, момент запуска еще не наступил, и некоторые гипотетические возможности все еще могут существовать, но в принципе эксперты считают, вероятно, месяцы или даже недели, когда электростанция будет запущена. Я думаю, что общественность также реагирует на такие новости, предоставленные экспертами в средствах массовой информации, и, естественно, в соответствии с их пониманием, оценивает", - сказал Т. Янелюнас.

Оценивая результаты опроса, Т. Янелюнас также утверждает, что неудивительно, что почти три из десяти опрошенных жителей страны считают, что Литва может остановить запуск Островецкой АЭС, только действуя совместно с такими крупными странами Европейского союза, как Германия, Франция и другие. Политолог подчеркивает, что только очень сильное давление со стороны крупных государств может задержать запуск БелАЭС.

"Это, я бы сказал, даже очень трезвая и рациональная оценка, которая подразумевает понимание того, что только очень сильное давление со стороны крупных государств может заставить Лукашенко отложить запуск электростанции. Конечно, такое давление могут создать только великие державы, используя все свои ресурсы", - сказал политолог.

Политики обостряют тему БелАЭС, мобилизуя избирателей

Т. Янелюнас считает, что усилия консерваторов по постоянному обострению проблемы Островецкой АЭС, пикетированию против попадания белорусской электроэнергии в Литву и критике позиции министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса в переговорах между странами Балтии являются политическими действиями. По словам политолога, таким образом консерваторы пытаются поднять эмоциональную напряженность и привлечь дополнительную популярность к партии на предстоящих выборах в Сейм.

"Очевидно, что это политические действия, которые имеют характеристики избирательной кампании, но обвинения, которые консерваторы распространяют на литовские власти, во многих случаях они на самом деле не рассказывают всю подробную фактическую ситуацию, пытаются создать напряжение с помощью таких эмоциональных обвинений. По-видимому, чтобы привлечь дополнительную популярность к своей партии ", - высказал свое мнение Т. Янелюнас.

"Политики, которые говорят об этом, не предлагают реалистичные инструменты, они говорят о солидарности между странами Балтии, о некоторых дипломатических действиях в рамках Европейского Союза, но в конце концов все это делается. К сожалению, наши ожидания и наши пожелания не всегда разделяются внешними действующими лицами: будь то латыши или представители Европейского союза, и оппозиция не может это изменить каким-либо образом. Конечно, они могут говорить об обвинениях, но у них нет никаких предложений, которые могли бы реально изменить ситуацию", - сказал он.

Тем не менее политолог признает, что дешевая электроэнергия привлекательна для части населения Литвы. Поэтому, по его словам, перед предстоящими выборами социал-демократы пытаются оправдать ожидания этой части населения, подчеркивая, что Литва должна воспользоваться возможностью покупать более дешевую электроэнергию.

По словам Т. Янелюнаса, президент Литвы Гитанас Науседа наиболее рационально реагирует на строительство Островецкой АЭС. По словам профессора, позиция главы страны понятна и последовательна.

"Президент на самом деле не нападает на министров и правительство, он, видимо, понимает реальную ситуацию. Я не сомневаюсь, что он также знает подробности переговоров с латышами и эстонцами и с Европейской комиссией, и, очевидно, его реакция действительно очень объективна в оценке этой ситуации, потому что президент на самом деле не имеет никакого политического интереса в проведении каких-либо политических шоу или политических дебатов в данный момент. Президент, я думаю, так же, как и правительство, заинтересован в достижении наилучшего возможного решения с точки зрения интересов Литвы", - выразил свое мнение политолог.

Социолог: граждане оценивают политический вес страны

Социолог Раса Алишаускене, руководитель Baltijos tyrimai, считает, что результаты опроса являются логичными. По словам социолога, литовцы адекватно оценивают политический вес своей страны.

"Тем не менее, люди оценивают политический вес своей страны, понимают, что эта электростанция не находится в нашей юрисдикции и что Беларусь для нас не самая дружелюбная страна. Тем более, что объект уже построен, и белорусские экономические и все другие интересы будут управлять электростанцией. Литва не может диктовать условия", - сказала Р. Алишаускене.

Социолог подчеркивает, что проблема Островецкой АЭС уже давно обостряется в публичном пространстве, и общественность понимает желание партий и политиков что-то сделать. Однако, по ее словам, жители не думают, что этого можно добиться только усилиями Литвы.

"Беларусь не является страной Европейского Союза, с которой вы можете договориться или действовать каким-либо общим способом. Людям, вероятно, не хватает аргументов, чтобы понять, какими способами можно договориться", - пояснила она.

Социолог говорит, что консерваторы поднимают вопрос о БелАЭС как одну из тем выборов. Тем не менее, эксперт подчеркивает, что эта тема является одним из программных положений консерваторов и последовательно разрабатывается в течение длительного времени.

"Консерваторы, конечно, используют это как одно из программных положений, но нельзя сказать, что они противоречивы. Они долго об этом говорили, профессор Витаутас Ландсбергис последовательно и настойчиво поднимал этот вопрос с самого начала проекта электростанции. Это предвыборная тема, но она возникла не внезапно из-за выборов. Консерваторы действительно являются последовательной политической силой в этом отношении", - сказал Р. Алишаускене.

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