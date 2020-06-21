Все новые случаи COVID-19 были зарегистрированы в Вильнюсе

Как сообщает BNS директор Вильнюсского отдела НЦОЗ, все три случая коронавируса были зарегистрированы в Вильнюсе, они не связаны друг с другом, люди заразились от болеющих членов семьи.

По словам представителя НЦОЗ, один из зараженных - учитель гимназии, но он работал удаленно и имел короткие контакты с пятью учениками.

По данным НЦОЗ, поскольку контакты были короткими и были приняты меры безопасности, нет необходимости проверять учеников на наличие COVID-19.

"Один из зараженных - это сотрудник гимназии, учитель, выяснилось, что он работал дистанционно, вернулся в школу только из-за нескольких детей, у которых были долги, и у него был контакт с пятью учениками и сотрудниками, но дистанция поддерживалась, использовались меры безопасности, время меньше 15 минут", - сказал Р. Лингене.

Один коллега учителя, как стало известно, был подвержен высокому риску и должен будет изолироваться.

Другой больной работает менеджером в компании, последний раз был на работе 18 июня, общался с девятью людьми на работе.

Вчера в Литве были выявлены три случая COVID-19, поэтому за выходные дни в общей сложности было зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса. Объявленные в субботу случаи были выявлены в Шяуляйском и Вильнюсском уездах.

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