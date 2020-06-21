Желающим отпраздновать Йонинес на взморье нужно поторопиться: несколько хитростей, как найти жилье дешевле

Желающим день Ивана Купалы (Йонинес) провести в Паланге следует поторопиться. По данным сайта booking.com, 85% вариантов размещения на Йонинес уже заняты. Или же такое впечатление складывается из предоставленной информации. Оказывается, есть несколько хитростей, которые помогут найти больше вариантов и более дешевое жилье на взморье.

Прежде всего, давайте обсудим возможные предложения. Хотя вариантов не так много - вы можете получить жилье по разумной для вас цене. Для тех, кто хочет уединения, можно арендовать дом площадью 52 квадратных метра, в котором могут разместиться до 6 человек. Он находится в 1 км от пляжа Паланги.

В квартире есть спальня, ванная комната, спутниковое телевидение, столовая, кухня и балкон с видом на сад. Чтобы провести ночь Ивана Купала в этом месте - вам придется заплатить 457 евро.

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Есть также много вариантов ночевки в роскошных отелях Паланги. Здесь два человека должны будут заплатить около 230 евро за ночь. Эта цена часто включает завтрак.

Также возможно размещение 6 человек в двухэтажной вилле с доступом в спа-центр. Такое удовольствие обойдется в 207 евро.

Согласно статистике booking.com, в Паланге 23-24 июня ночлег для двоих до 50 евро можно выбрать выбрать из 45 вариантов. Ночлег от 50 до 100 евро за ночь можно выбрать из 103 мест размещения. От 100 до 150 евро - 55 вариантов. От 150 до 200 - 28 вариантов. А для тех, кто хочет заплатить более 200 евро - есть выбор из 15 вариантов.

Самый дешевый вариант, найденный на Йонинес, стоит всего 13 евро. На сайте указано, что это цена с акцией, в обычное время ночь на двоих будет стоить 26 евро. Второе самое дешевое место ночлега обойдется в 27 евро.

Несколько хитростей

И хотя на сайте представлена информация о том, что 85 процентов жилья уже занято, глава Ассоциации отелей и ресторанов Паланги Ингрида Валайтене говорит, что за неделю до Йонинес заполняемость отелей составляет всего 50 процентов.

"Вероятность того, что мы достигнем 100% - небольшая, может быть от 80 до 90 процентов в лучшем случае. Но на предложения "в последнюю минуту" все еще очень сильно влияет погода. Если солнце, температура высокая, то сразу звонят, резервируют, ищут и могут заплатить еще больше - просто чтобы найти место", - говорит предпринимательница.

На вопрос, почему на сайте представлены другие цифры, И. Валайтене раскрывает один секрет, на который следует обратить внимание.

"Прежде всего, при поиске жилья в течение сезона (июль-август) многие объекты размещения не допускают однодневного проживания. Если вы ищете жилье на один день, ничего вам не показывает. Если вы попытаетесь ввести два дня - вы увидите, что есть больше предложений.

Другое дело - не будем забывать, что этот сайт является лишь одним из каналов продаж. И сами объекты регулируют, сколько комнат они хотят сдать. Если у нас 100 номеров, это не значит, что все выставлены на продажу, и вы видите этот процент. Этот процент не отражает общее количество гостиничных номеров. Это значит, что столько мы выставили на продажу в то время. Если на booking.com нет мест, вы можете попробовать позвонить объекту и спросить: может быть, у вас есть места", - говорит И. Валайтене.

По ее словам, ситуация с ценами на проживание аналогична: если вы ищете жилье только на 24 часа - цена может быть почти вдвое дороже. И если вы ищете жилье на два дня и более - вполне вероятно, что цена будет ниже.

И как это будут выглядеть Йонинес на побережье? По словам Расы Кмитене, директора Туристического информационного центра Паланги, после карантина все еще действуют различные ограничения, и крупные публичные мероприятия не могут проводится.

"Насколько я знаю, мероприятие, посвященное дню Ивана Купалы, состоится в Швянтойи. Будут образовательные программы, требующие предварительной регистрации. Вы можете создать Йонинес для себя, посетите гору Бируте. В этом году ситуация экстраординарная. Она учит нас работать и вести себя по-другому. Мы очень следим за нашими туристами. Мы видим изменения в их поведении - они стараются не собираться в компаниях, они пытаются найти занятие, они спрашивают об индивидуальных играх, маршрутах, что можно сделать в небольших группах", - говорит Р. Кмитене.

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