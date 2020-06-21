Нахождение в обществе может кардинально измениться: Верига планирует новое мобильное приложение

Правительство планирует купить еще одно мобильное приложение за государственные деньги. Хотя и сообщается о меньшем количестве случаев коронавируса, Министерство здравоохранения хочет, чтобы жители использовали приложение, чтобы сообщить о человеке с Covid19 поблизости. Специалисты по правам человека видят ряд рисков для защиты данных в таких приложениях.

Обычная встреча с друзьями или просто нахождение в обществе могут кардинально измениться. В Литве очень скоро может появиться мобильное приложение, которое будет информировать окружающих о человеке, зараженном коронавирусом.

Министр здравоохранения А.Верига сообщил журналистам, что будет отслеживаться высокий риск возможной передачи вируса.

"Он видит людей поблизости, телефоны, на небольшом расстоянии. Можете фиксировать время, сколько телефонов было рядом. Если человек находился рядом с другим в течение 15 минут или дольше на небольшом расстоянии, это уже считается высоким риском возможной передачи вируса", - сказал А.Верига LNK žinioms.

Человек, зараженный коронавирусом, должен добровольно установить приложение и включить Bluetooth. Таким образом, каждый, кто находится рядом с таким человеком, получит сообщение о зараженном.

По словам А.Вериги, латыши и эстонцы планируют его реализовать.

"Очевидно, что будет возможность координироваться и с другими странами, потому что, когда вы спешите и создаете что-то очень уникальное, может быть трудно интегрировать это с другими странами. Приходят эти технологии и взаимопонимание", - сказал министр.

Специалисты по правам человека видят ряд опасностей. Бируте Сабатаускайте, руководитель Правозащитного центра, сказала LNK, что необходимо обеспечить, чтобы приложение не собирало чрезмерных данных о человеке.

"Очень важно, чтобы приложение гарантировало, что оно не собирает данные и что они не используются ни для каких целей, даже для того, чтобы вообще выяснить, где находятся конкретные лица, используя приложение для слежения. Чтобы такие данные не собирались централизованно", - сказала Б. Сабатаускайте.

Мнение жителей о таком приложении отличались. Некоторые говорили, что информации о коронавирусе уже достаточно, другие задумались, не будет ли это нарушением конфиденциальности. Другие поддержали идею, заявив, что необходимости временно отказаться от прав личности из-за такой пандемии.

Подобное приложение было запущено в Германии. Однако не все немцы рады этому.

"Отслеживание людей пугает меня, но если бы это помогало, я бы не стал отказываться от регистрации", - сказал житель Берлина.

Немецкие ИТ-эксперты говорят, что нет никаких гарантий, что приложение полностью безопасно.

LNK напоминает, что в Литве также было создано мобильное приложение для отслеживанием самоизоляции. Именно к этому приложению может быть адаптирована функция оповещения о рядом находящихся больных.

Альгирдас Стонис, бывший консультант Национального центра общественного здравоохранения, заявил LNK, что не все страны разрешают устанавливать приложение добровольно.

"Насколько я вижу, в Литве существует тенденция выбирать децентрализованный путь, защищая данные и давая людям согласие. И, например, в других странах, таких как Англия, там это обязательно", - сказал консультант.





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