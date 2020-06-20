Мощный дождь смыл Вильнюс - затоплены улицы, повалены деревья, залит торговый центр

После чрезвычайно жаркой недели Литву смыло ливнем. Сообщается, что затопило Каунас, жители Вильнюса говорят о сильном граде.

В Каунасском районе, на кольцевой трассе Качергинес Нямунас, где в настоящее время собираются любители гонок, сообщается об очень сильном дожде.

Жители Вильнюсского района делятся фото и видео перевернутых из-за сильного ветра деревьев.





Также сообщается, что сильные дожди омывают столицу, в некоторых районах дождь превратился в град с немаленькими кусками льда.

Водители предупреждают, что не на всех улицах столицы возможно проехать. Например, светофорный перекресток рядом с рынком Гарюнай больше не работает, на дороге много воды, поэтому водителям рекомендуется ехать с особой осторожностью или ждать, пока стихия не успокоится.





Вода также быстро стекала на улицу Гележинё Вилко, количество осадков здесь такое, что проезжают не все машины.

Также предупреждают, что на окраинах Вильнюса много поломанных деревьев, поэтому следует ехать очень осторожно.





Торговый центр Depo также пострадал от стихии. Читатели Delfi запечатлели последствия дождя в этом торговом центре.

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