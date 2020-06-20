Минздрав: в Литву без ограничений по-прежнему можно приехать из 28 стран

В Литву без каких-либо ограничений по-прежнему можно приехать из тех же 28 стран, список которых был обнародован в эту среду, сообщил Минздрав.

22-28 июня в Литву из-за высокой заболеваемости коронавирусом еще не могут приехать иностранцы и проживающие на законном основании лица из Швеции, Португалии и Соединенного Королевства.

Этот порядок действует в отношении иностранцев из стран Европейского экономичества пространства, Швеции, Соединенного Королевства.

Граждане Литвы, как и ранее, могут приехать из любой страны.

Возвращающиеся и приезжающие из стран, где заболеваемость коронавирусом за последние 14 дней превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, изоляция рекомендуется, но не является обязательной.

Для людей с симптомами (температура, кашель, затрудненное дыхание) или для тех, кому нужен бюллетень о временной нетрудоспособности, обязательна двухнедельная изоляция.

Без ограничений можно приехать из Румынии, Польши, Болгарии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Мальты, Дании, Испании, Италии, Чехии, Эстонии, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Исландии, Греции, с Кипра, из Словении, Латвии, Венгрии, Словакии, Хорватии и Лихтенштейна.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!