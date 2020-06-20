Оставившая младенца в подъезде многоквартирного дома роженица решила сама его растить

32-летняя жительница Паневежиса, новорожденного мальчика на произвол судьбы на лестнице в жилом доме в Паневежисе, похоже, передумала. Сейчас она работает с целой командой специалистов и помощников, потому что мать захотела воспитывать ребенка сама.

Малыш, которому было всего несколько дней, для лечения был доставлен из Республиканской Паневежской больницы в клинику Сантарос в Вильнюсе.

Завернутый в одеяло в подъезде дома на улице Вильтес мальчик, уже пролежавший там некоторое время, был найден утром в понедельник и его состояние уже было тяжелым.

Температура тела ребенка упала до критического уровня, ему были назначены процедуры согревания и были проведены необходимые тесты. "Еще в четверг ребенок был в нашей больнице. Если его доставили в вильнюсские клиники, значит ему нужна была помощь, которую мы не можем предоставить", - прокомментировал Витаутас Ряубишкис, представитель Паневежской больницы.

Паневежский отдел защиты прав ребенка оценил ситуацию и определил необходимость защиты ребенка. Специалисты ведомства вчера обратились в суд за разрешением на установление временной опеки над ребенком. "Если суд предоставит это разрешение, Служба обратится в Паневежский муниципалитет с просьбой об установлении временной опеки. Это обеспечит безопасную среду и надлежащий уход за ребенком", - сказала Рута Карчяускене, специалист отдела общественных связей и коммуникации Государственной службы защиты прав ребенка и усыновления.

Захотела вернуть

Служба также общается с матерью ребенка. Ее с помощью общественности полиция нашла на следующий день. В первую очередь было оценено физическое и психологическое состояние женщины. Это работающая, не асоциальная жительница Паневежиса. Полиция нашла ее дома. Женщина не сопротивлялась и сразу же призналась в том, что сделала. Специалистам по правам ребенка мать рассказала, что хочет вернуть ребенка и самостоятельно его растить.

"Матери были предоставлены интенсивные услуги мобильной бригады. Социальный работник, психолог и специалист, работающий с людьми, имеющими зависимость, после месяца общения с женщиной предоставит рекомендации назначенному куратору. Вопрос о предоставлении ей других социальных услуг также будет решен", - пояснила Р.Карчяускене. Мать не захотела менять имя Витис, которое малышу дали защитники прав ребенка.

Опрошена полицией

Жительницу Паневежиса уже опросила полиция. Сотрудники Паневежского комиссариата полиции начали досудебное расследование, и подозреваемая отпущена с подпиской о невыезде. В этом инциденте больше нет потенциальных преступников. "Досудебное расследование продолжается, материалы собираются", - сказал Тадас Мартинайтис, специалист по коммуникациям в Главном комиссариате полиции Паневежского уезда.

Оставление ребенка, неспособного позаботиться о себе, без необходимого ухода, наказывается общественными работами, или ограничением свободы, или лишением свободы сроком до двух лет.

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