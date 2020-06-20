Этот летний сезон стал тормозом для работников курортов: мечта заработать на машину уплыла

"Я вообще не знал, буду ли работать этим летом. План состоял в том, что я поработаю летом в Паланге и куплю машину. Не какой-то роскошный, а просто чтобы у меня была своя машина. Теперь я знаю, что моя мечта уплыла, я начал работать позже, и заработаю меньше", - рассказывает 18-летний Скомантас из Юрбаркаса о своих планах на лето. Парень, как и многие другие молодые люди, ожидал сезонной работы в Паланге. Но этот сезон отличается как никогда.

Запаздывающий сезон

По данным сайта Службы занятости, в Клайпедском уезде в настоящее время насчитывается 1314 вакансий. 83 из них относятся к гостиничному, ресторанному и туристическому секторам. 19 предложений о работе в Паланге: шеф-повара, бармены, официанты, обслуживающий персонал.

Официант в Паланге может рассчитывать на зарплату около 600-700 евро до уплаты налогов. А вот поварам предлагается сезонный трудовой договор с зарплатой 700-1000 до уплаты налогов.

По словам Ингриды Валайтене, главы Ассоциации отелей и ресторанов Паланги, спрос на сезонных рабочих есть, но уже поздно.

"По сравнению с прошлым годом спрос отстает. Спрос ниже. Если в прошлом мы знали, что в этом сезоне отель должен был взять на работу около 10 человек обслуживающего персонала, то мы спокойно искали людей, чтобы они работали уже в начале июля. Сейчас мы понемногу нанимаем людей, двух сотрудников и так далее. Нет внезапного поиска и приема сотрудников", - говорит И. Валайтене.

Дайнюс Друнгилас, который имеет более одного бизнеса в Паланге, говорит, что количество сотрудников в его компаниях сократилось, так как объем бизнеса немного сократился.

"Сезон поздний - однозначно. Мы уже работали в апреле, а теперь открылись только во второй половине мая. Сезон очень запоздал", - говорит бизнесмен.

На вопрос, не предлагает ли предприниматель в этом сезоне из-за необычной ситуации более высокую зарплату или жилье работникам, последний отвечает, что нет. По его словам, такие условия в Паланге - эпизодические случаи.

"Мы не предлагаем никаких исключительных условий. Наш бизнес сократился - это уже невыгодно. И предлагать что-то еще ...

Мы не предлагаем никакого дополнительного жилья ни одному сотруднику. В этом случае, есть много обязательств. Если мы найдем жилье, а молодежь - это молодежь, мы не можем предсказать, что они будут делать после работы. Они могут немного праздновать, потом хозяин звонит: разберитесь с вашими сотрудниками. В этом месте сотрудники находят жилье, и никаких проблем нет", - говорит Д. Друнгилас.

Автомобиль уже не купит

Скомантас, который приехал в Палангу из Юрбаркаса на работу и работает официантом, говорит, что найти работу было нелегко.

"У меня почти не было опыта, несколько месяцев был курьером, но с друзьями решили, что поедем в Палангу", - говорит парень.

Компания из 3 парней решила начать искать работу на лето еще в марте, но все надежды разбились, когда начался карантин. Скомантас говорит, что не думал, что этим летом он найдет работу и сможет осуществить свою мечту - купить первую машину.

"Только мы вдвоем нашли работу, третий все еще ищет. Устроились на работу недавно, сами снимаем квартиру. Немного людей, на чай не оставляют, поэтому не знаю, будет ли эта машина", - беспокоится молодой человек.

Когда его спросили, почему было трудно найти работу, парень уверяет, что предпринимателям нужно меньше новых сотрудников, потому часть возвращается из простоя.

"А если у вас нет опыта работы, то вообще", - пожимает плечами официант.

Другая официантка, с которой поговорил Delfi, работает в роскошном 5-звездочном отеле. По ее словам, весь персонал отеля уже вернулся из простоя, и пока к персоналу присоединилась только одна новая официантка.

"Неясно, каким будет сезон. Но литовцы едут в Палангу, заграница закрыта. Все может быть хорошо. Просто страшно, что не нужны дополнительные новые сотрудники в середине сезона. Мы успели бы их обучить", - сказала жительница Паланги.

Д. Друнгилас говорит, что он нанимает и местных жителей, и тех, кто приезжает на работу на побережье из других городов.

"Большинство из них являются новичками, но мы стараемся набирать людей с периферии, Кретинги. Чем больше детей, скажем, из провинций, тем более хорошими работниками они являются. Если дети из деревень, они с большей вероятностью будут более трудолюбивы. Они знают дисциплину. Потому что с молодыми людьми - чем дальше, тем сложнее. Концепция их работы в корне изменилась", - говорит Д. Друнгилас.

По его словам, одна из проблем - телефоны. Бизнесмен предлагает посмотреть на своих двух сотрудников, которые сидят друг напротив друга - они общаются, но оба смотрят на свои телефоны.

"Телефоны являются одной из таких проблем. Но если работники раньше понимали, что физический труд и рабочее время - это само собой разумеющееся и нужно работать, то теперь такое отношение, что зарплата должна выплачиваться только потому, что я прихожу на работу. Им нужен стиль. В конце концов, с социальными сетями форма самовыражения стала тщеславием. Если сотрудник не получает внимания от коллег, друзей и если он такой работник - иногда он чувствует себя униженным. Потому что он работает. Ведь он должен быть блатным, а не работать. Рабочая дисциплина и понимание снижаются", - говорит бизнесмен.

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