В Вильнюсе прошла акция солидарности "За свободную Беларусь"

ru.DELFI.lt

В пятницу на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе прошла акция солидарности с белорусами, которые не хотят провести очередную пятилетку под руководством Александра Лукашенко. Ее организовала белорусская диаспора в Литве.

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