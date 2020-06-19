"Я не хочу, чтобы Путин правил вечно": русскоязычная молодежь Клайпеды провела пикет у здания Генконсульства России

Группа представителей русскоязычной молодежи Клайпеды организовала пикет у здания Генерального консульства Российской Федерации. Участники протестной акции призвали российских граждан, проживающих в портовом городе, и всех россиян, проголосовать против поправок к Конституции РФ.

По словам организаторов протестной акции, пикет был согласован с городскими властями, поэтому невдалеке от немногочисленной группы митингующих с транспарантами дежурила полиция, однако никаких инцидентов не было. Пикет носил законный и мирный характер. В свою очередь, спустя некоторое время к митингующим вышел атташе генконсульства Сергей Соловьев. Как рассказали сами участники акции, он поинтересовался, по какой причине бастуют молодые люди и отметили, что "дипломат был учтив и вежлив".

"Когда я вник в суть предлагаемых поправок, меня больше всего взволновала статья 81, где говорится об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Давайте говорить прямо – после принятия таких поправок к Основному закону, Россию фактически превратят в монархию, а Путин станет несменяемым. Я против таких изменений – это невозможно, этого не должно быть в демократической стране, а Россия пока еще заявляет о себе как о таковой, - сказал нам один из инициаторов пикета Кирилл Снежко. – Я против подобных изменений. В поправках много говорится о красивых вещах – мы слышим о защите животных, природы, о памяти предков, но по сути все это – чепуха. Дьявол кроется в мелочах. Все понимают, зачем это делается. Я не хочу, чтобы Путин правил вечно», - отчеканил он.

Foto: Кирилл Снежко

По словам пикетчика, он – литовский гражданин, но Россия для него не чужая, ему небезразлично то, что происходит на исторической родине.

"Я – гражданин Литвы, я не могу участвовать в голосовании и голосовать «против», но у меня, у моих русскоязычных и русскоговорящих друзей, у всех тех, кого волнует то, что происходит в России, у всех, кому не наплевать на ситуацию, есть шанс послать сигнал и призвать других выразить свое мнение. Может быть, таким образом я смогу показать тем людям, у которых есть право голоса, людям, живущим в РФ, что это неправильно. Кроме этого, мы выражаем солидарность с теми, кто противится таким поправкам в самой России – мы хотим показать, что они не одни, что и за границей есть те, кто их поддерживает, для кого все это так же ценно и важно", - сказал участник пикета.

Как рассказал наш собеседник, он - коренной клайпедчанин. Кирилл Снежко окончил русскую школу, потом поступил в Литовскую высшую морскую академию, сегодня он дипломированный штурман. Несмотря на то, что Кирилл немало времени проводит в море – в рейсах, помимо прочего, он позиционирует себя как общественник.

"Россия для меня очень важна – именно поэтому сегодня я стою здесь. Я искренне люблю Россию, мне не наплевать на то, что там происходит. Если бы это было не так, то сейчас меня бы здесь не было", - резюмировал он.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ назначено на 1 июля, но фактически оно начнется раньше – уже 25 июня. В январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил изменить Конституцию страны и внес в Государственную думу проект соответствующего закона. Впоследствии, в марте 2020, он был принят. Согласно закону, коррективы вступят в силу в случае их одобрения на общероссийском голосовании, если за них проголосует более половины граждан, принявших участие в плебисците.

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