Жители Литвы рассказали, какие места после карантина будут по-прежнему избегать

Трехмесячный карантин в Литве, объявленный в связи с угрозой коронавируса, завершился, но лето в этом году будет другим. Таковы данные проведенного опроса общественного мнения. Несмотря на то, что люди истосковались по общению и поездкам на природу, немалая их часть намерена по-прежнему соблюдать дистанцию и избегать медучреждений и общественного транспорта.

Компания Spinter tyrimai провела опрос, который показал, что карантин этим летом никак не скажется на поведении 22% жителей. 36% жителей намерены избегать медучреждения, 29% реже будут принимать гостей, а 27% – сами будут реже ездить к родственникам, друзьям и ходить к соседям, 23% будут реже пользоваться общественным транспортом.

Представитель страховой компании BTA Роландас Гизицкас сказал, что намерение избегать компании других людей будет иметь не только светлую сторону.

"Вероятно люди будут чаще ездить на природу, кататься на самокатах, велосипедах, квадроциклах. Личными парками развлечений могут стать батуты во дворах, качели, горки и бассейны. Тут важно оценить свое здоровье, опасность, которую представляют клещи. Перед тем как сесть на велосипед или взять электросамокат, надо надеть средства защиты - шлем, наколенники и налокотники. Даже в своем дворе надо следить за детьми, чтобы они были в безопасности", – советует он.

По словам эксперта, в теплое время года случается много небольших травм, ушибов, переломов.

В медучреждения намерены реже ходить респонденты всех возрастных групп, но больше всего - старше 56 лет (41%). Такой результат вызывает беспокойство у специалистов. Страховщики рекомендуют оценить свое здоровье и своевременно обращаться за помощью, не игнорировать проблемы со здоровьем.

"Медучреждения открываются и предоставляют широкий спектр услуг. Если есть вопросы – не занимайтесь самолечением, обращайтесь к профессионалам. Особенно это касается жителей крупных городов, 40%, которых стараются избегать врачей, в регионах таких 33%", – сказал Гризицкас.

Избегать общественного транспорта намерены 29% жителей крупных городов и 18-19% жителей регионов. Во время карантина возможности использования общественного транспорта были ограничены.

Женщины и люди старшего возраста намерены соблюдать большую социальную дистанцию.

"Каждая третья женщина намерена реже ходить в гости и приглашать гостей, среди мужчин таких 25%. Чувствительнее к близкому общению жители старшего возраста. 34% жителей этой группы намерены меньше ходить в гости и 38% – приглашать гостей", – сказал Гризицкас.

Опрос был проведен 18-27 мая. В нем участвовали 1012 респондентов 18-75 лет.

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