"Delfi Главное": новости недели и история одной ссылки в Сибирь: выжить у моря Лаптевых, вернуться в Литву и дождаться свободы

ru.DELFI.lt

Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.

Статьи по теме:

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: