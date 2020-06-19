Около ТЦ Akropolis на Иванов день 5 дней будет проходить ярмарка

С субботу посетителей ТЦ Akropolis ждет праздничное мероприятие – ярмарка по случаю Иванова дня. В ярмарке примут участие больше 50 ремесленников и торговцев.

"Карантин завершился, люди возвращаются к обычной жизни. В ТЦ Akropolis количество покупателей растет с каждым днем, поэтому мы рады пригласить их на ярмарку. Для ремесленников - это хорошая возможность встретится с покупателями, а покупатели смогут приобрести долгожданные изделия домашнего обихода, украшения, продукты и т.д.", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

На ярмарке будут продавать продукты, изделия из льна, янтарь, текстильные изделия, товары домашнего обихода из керамики, дерева, стекла, фарфора, кожи. Ярмарка будет длиться 5 дней.

Коронавирус изменил привычки жителей. С учетом обстоятельств торговцы не будут предлагать попробовать свою продукцию, прилавки будут дезинфицировать. Надеются, что посетители будут соблюдать социальную дистанцию и руководствоваться другими рекомендациями.

Ярмарка будет проходить на стоянке около первого входа в ТЦ Akropolis, рядом с Maxima XXXX, с 20 до 24 июня, время работы 10-20 ч.

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