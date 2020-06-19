Большинство жителей Литвы довольны тем, как правительство решало вопрос коронакризиса

Более половины жителей Литвы довольны тем, как правительство страны решало кризис, вызванный коронавирусом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу агентства новостей BNS компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus.

По данным опроса, проведенного 5–13 июня, 58,8% респондентов ответили, что их удовлетворяют действия центральных властей, 26,4% указали, что не удовлетворяют, а у 14,8% опрошенных не было мнения.

Как показал опрос, среди одобряющих действия правительства больше людей старшего возраста, чем молодежи. Разница видна и по месту жительства – жители Вильнюса действия правительства оценивают хуже, чем жители других городов и населенных пунктов.

16 марта Кабмин Литвы ввел карантин и объявил план поощрения экономики на 5 млрд евро. Карантинные ограничения начали смягчаться с середины апреля, полностью карантин был отменен с 17 июня, а план помощи бизнесу и жителям постоянно совершенствуется.

Представители правительства заявляют, что решительные действия помогли взять распространение вируса под контроль, поскольку показатели заражения и смертности в Литве значительно лучше средних в Евросоюзе, хотя тестов проведено больше чем в других странах Европы. По словам представителей властей, проводимая до сих пор фискальная политика позволяет брать дешевые кредиты для смягчения последствий кризиса и стимуляции экономики.

Оппозиция же утверждает, что в начале кризиса у медиков не было достаточно защитных средств и тестов для проведения анализов, что правительство скрывало истинное положение, отмечает, что нарушилось предоставление плановых медицинских услуг, а помощь бизнесу запаздывает, при этом заимствованные средства тратятся непрозрачно.

Вопрос: "Удовлетворены ли вы или не удовлетворены тем, как литовское правительство решало кризис, вызванный коронавирусом?"

Ответы: удовлетворен 22,2%; скорее удовлетворен 36,6%; скорее не удовлетворен 14,9%; не удовлетворен 11,5%; затрудняюсь ответить, у меня нет мнения 14,8%.

В опросе приняла участие 1000 респондентов 18 лет и старше из 25 городов и 42 сельских местностей.

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