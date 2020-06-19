В Швейцарии во время каньонинга пропал гражданин Литвы

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В Швейцарии в четверг, 18 июня, вечером во время каньонинга пропал гражданин Литвы, сообщает швейцарское агенство sda. Полиция сообщает, что несчастье произошло в долине Лодрина.

Местная полиция сообщает, что группа из 9 литовцев заметила исчезновение своего коллеги . Он исчез внезапно, поэтому граждане Литвы сразу обратились в полицию. В четверг вечером пропавшего найти не удалось, поиски прекратили, поскольку стемнело. Их возобновили 19 июня утром. Каньонинг – это активный вид отдыха. Он представляет собой спуск по каньонам горных рек вплавь или пешком, может быть техническим (с применением альпинистского снаряжения) или пешим (без применения специального снаряжения). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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