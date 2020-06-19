Метеорологи предупреждают: в пятницу на части территории Литвы установится жара

19 июня на юго-востоке Литвы установится очень жаркая погода, информирует Литовская гидрометеорологическая служба.

Вторая половина недели в Литве будет очень жаркой. 17 июня в Алитусском, Вильнюсском, Мариямпольском и Утенском регионах было 30–31 градусов, сказано на сайте meteo.lt

18 июня воздух прогрелся до 28–32 градусов. На 10 станциях вчера зафиксировали самую высокую температуру за все время наблюдения за природой. Очень жарко было на взморье: в Клайпеде и Паланге было 32,3 и 32,2 градуса, рекорд превышен на 6 градусов пишут синоптики.

19 июня в Литве будет 27–31 градус. На юго-востоке страны установится жара (три дня подряд температура превышает 30 градусов).

20 июня также будет жарко, а с 21 жара пойдет на спад.

Жара – экстремальное погодное явление, когда днем температура поднимается выше 30 градусов не меньше трех дней подряд.

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