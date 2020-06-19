В Клайпеду прибыл новый груз СПГ из США

BNS ; Витаутас Будзинаускаc , ru.DELFI.lt

Foto: DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

В пятницу в Клайпеду прибыл новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США – четвертый такой груз в этом газовом году и шестой за период деятельности Клайпедского терминала СПГ. Газ предназначается литовской компании, ее название не разглашается.

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Princess в пятницу утром пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence. Оператор терминала – компания Klaipedos nafta сообщил BNS, что Arctic Princess прибыл с американского терминала Sabine Pass и доставил около 138 кубометров СПГ. Только в мае в Клайпеду прибыли два больших груза СПГ из США: один с терминала Sabine Pass, которым управляет компания Cheniere Energy, а другой – из Фрипорта, где действует терминал компании Freeport LNG. Еще одно судно из Америки доставило газ в декабре прошлого года. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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