В Вильнюсе суд разрешил взять под арест подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

19 июня утром в Вильнюсе в суд доставили задержанного в среду подозреваемого (1987 г.р.) в изнасиловании несовершеннолетней (2005 г.р.). Преступление было совершено в минувшую субботу.

Прокуратура просила разрешить взять его под арест на два месяца, мотивируя тем, что подозреваемый может скрываться, мешать расследованию, совершать преступления. Подозреваемый ранее был судим.

Суд просьбу прокурора удовлетворил.

В среду в суд доставили немало людей. одних опросили как подозреваемых, других - как подозреваемых. Полиция не указывает, сколько подозреваемых в этом деле, но отмечает, что "не один и не два", остальным назначена более мягкая мера пресечения. В числе подозреваемых есть и несовершеннолетние.

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