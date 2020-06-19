Цены на переживающие золотой век усадьбы по карману не всем: выделяются несколько районов

После того как в Литве объявили карантин, цены на недвижимость в стране не менялись. Сейчас эксперты говорят о медленном оживлении на рынке, особенно активен рынок усадеб и частных домов. Во время карантина жители оценили ценность своей усадьбы и двора. Delfi Интересовался ценами на усадьбы и заметил, что они сильно отличаются в зависимости от региона. Почему?

Из-за пандемии планы жителей на лето изменились, люди стали больше путешествовать по своей стране.

Больше туристов потянулось на литовское взморье, а эксперты в сфере недвижимости фиксируют рост спроса на усадьбы и дачи. По данным Центра регистра, в мае количество заключенных договоров купли-продажи было ниже, чем в среднем по Литве, однако в некоторых категориях наблюдается рост. Это категория частных домов и усадеб.

В мае зарегистрировали 8900 сделок купли-продажи недвижимости, это на 1/5 меньше, чем обычно, но на 1/5 больше чем в апреле.

Представители портала Aruodas.lt отмечают интерес к усадьбам - в мае он вырос в два раза, по сравнению с маем 2019 года.

"Популярностью по-прежнему пользуются Вильнюсский, Каунасский и Клайпедский районе. Рост фиксируется в Паневежском, Молетском и Алитусском районах, а также в Тракайском, Аникщяйском и Шяуляйском. Самые дорогие усадьбы продают на взморье у водоемов, а также у водоемов рядом с Вильнюсом, Каунасом и Клайпедой", – отмечают представители портала Aruodas.lt.

По данным Ober-Haus, наибольшим спросом пользуются усадьбы в Аукштайтии.

Сейчас интересом пользуются и недорогие усадьбы. "Мы видим, что это связано с карантином, люди хотят изолироваться на природе, а потом провести и лето у озера. Покупатели ищут усадьбы в хорошем состоянии за 50 000–100 000 евро – такие, которые не надо достраивать, чтобы можно было сразу поселиться. Интересуются усадьбами с хорошими соседями. Кроме того, хотят, чтобы рядом был водоем. Вырос интерес и к участкам около озера, где можно построить дом", – заметил представитель Паневежского бюро Ромуальдас Паулаускас.

В Аукштайтийском региональном парке популярны усадьбы и озер Лушис, Дрингис, Балуошас и т.д.

Брокер агентства Capital Йолита Вильке из Каунасского округа также отмечает интерес к усадьбам и дачам.

"Идет интенсивный поиск. Люди ищут не только усадьбы, но и дачи, участки земли под строительство, даже чаще участки, чем сами усадьбы. И главное - близость водоема (озера или реки)", – сказала она.

Брокер Юргита Перстинявичюте из Вильнюсского округа сказала, что люди ищут второе жилье: усадьбу или небольшой дом с землей в радиусе 100 км от города по цене около 50 000 евро и выше. За усадьбу рядом с водоемом и лесом люди готовы отдать и 100 000 евро, а порой и больше.

Delfi анализировал цены на усадьбы в разных регионах - в Аукштайтии, Дзукии, на взморье. Например, в Вильнюсском районе старый деревянный дом в плохом состоянии и с участком земли площадью 11 соток можно найти за 10 000 евро. Эта усадьба находится около озера и лесочка. К дому ведет асфальтированная дорога.

За 35 000 евро в окрестностях Кярнаве можно купить деревянный дом в хорошем состоянии и с 18,25 сотками земли. Одна из самых дорогих усадеб Вильнюсского региона стоит 350 000 евро. Это дом современной постройки, в котором можно жить круглый год, участок 125 соток, дом стоит в лесу в 20 км от Вильнюса.

В Тракайском районе можно купить усадьбу со старым деревянным домом и 9 сотками земли за 9000 евро. Но в этом доме нет канализации, отопления, а вода колодезная. За 35 000 евро можно купить приличный, нетребующий ремонта домик с 11,6 сотками земли. Здесь есть коммуникации, отопление - печное. Одна из самых дорогих усадеб стоит 850 000 евро. Это роскошный бревенчатый дом и участок 64,35 соток в 40 км от Вильнюса и на берегу озера. Она находится в комплексе из трех усадеб, где есть общая баня, гостевой дом, сторожка.

В Каунасском районе самый дешевый вариант стоит 19 000 евро - это деревянный дом в хорошем состоянии и 6 соток земли (в дачном комплексе). Усадьба на участке 616 соток с плохоньким деревянным домиком стоит 53 000 евро. В объявлении сказано, что в усадьбе есть фруктовый сад, плантация голубики, недалеко - пруд. Самая дорогая усадьба Каунасского района стоит 160 000 евро. Это деревянный дом в очень хорошем состоянии и участок 63 соток и водоем. Усадьба с баней и со всеми удобствами.

В окрестностях Шяуляй самая дешевая усадьба стоит 14 000 евро. Дом кирпичный, но требует ремонта, и участок 150 соток с хозпостройками. Он находится в деревне, есть соседи. рядом - лес. За 35 000 евро можно купить дачу с деревянным обновленным домом и 80 сотками земли. Рядом общий на все дачи пруд. Одна из самых дорогих усадеб стоит 320 000 евро. Это роскошный кирпичный дом и участок 52 соток. Есть все необходимые коммуникации и пруд с рыбой, рядом лес.

В окрестностях Зарасай одна из самых дешевых усадеб стоит 6000 евро. Это плохонький деревянный дом, хозпостройка и 194 соток. Рядом водоем. За 18 000 евро можно купить усадьбу на хуторе. Дом в удовлетворительном состоянии, участок 500 соток. ядом два озера и лес. 155 000 евро стоит хороший деревянный дом, 617,48 соток земли на берегу озера и с канализацией, скважиной, геотермальным отоплением.

В Дзукии самая дешевая усадьба стоит 10 000 евро. Это деревянный дом в плохом состоянии в Варенском районе, 25 соток земли. Рядом другие усадьбы, лес. Одна из самых дорогих усадеб Варенского района стоит 220 000 евро. Это хороший дом, но с частичной отделкой, 768 соток, пруд с рыбой. Рядом лес.

Дача - кирпичный домик и 6 соток земли в Клайпедском районе стоит 13 000 евро. Усадьба за 200 евро - неплохой кирпичный дом и 950 соток земли, водоем.

Глава компании Realdata Арнольдас Антанавичюс сказал, что цены на усадьбы, как и на другие объекты, зависят от баланса спроса и предложения.

Иногда, по его словам, продавцы неадекватно оценивают свою усадьбу и устанавливают завышенные цены.

Антанавичюс сказал, что важны инфраструктура, состояние построек, окружение.

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