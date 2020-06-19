Полиция нашла юношу, обстрелявшего торговый центр в Шяуляй

8 июня вечером, около 21.30 ч. в Шяуляй неизвестный стрелял по стеклянной двери торгового центра в южном микрорайоне города. Полиция выясняла, что это - преступление или хулиганство?

Видеокамеры магазина засняли Volkswagen Passat серебристого цвета, из которого стреляли по торговому центру. Номера автомобиля не видео не были видны. Полиция провела большую работу. Проверяла записи видеорегистраторов автомобилей, которые в то время проезжали по этой улице города, видеозаписи городских камер. Поиски увенчались успехом, был выяснен владелец автомобиля - житель Кельме.

16 июня утром к нем в дом явилась полиция. Молодой человек признался, что ездил в тот день с друзьями в Шяуляй, у одного из его друзей был пневматический пистолет. Полиция посетила 19-летнего подозреваемого.

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Выяснилось, что он купил пневматический пистолет Gamo P-23 в мае. Он взял его с собой в Шяуляй и решил испробовать: открыл окно машины и, не целясь, несколько раз выстрелил. Было весело. Однако веселое настроение пропало на следующий день, когда об этом инциденте написали СМИ.

19-летний сказал, что сейчас ему стыдно за свое поведение и он хочет возместить нанесенный ТЦ ущерб. Начато расследование по факту нарушения общественного порядка. Молодому человеку грозит уголовная ответственность.

В декабре прошлого года этот молодой человек попался на краже в Швеции. Его работодатель заметил пропажу инструментов. А через неделю уже в Шяуляй на одном портале увидел, что эти инструменты выставлены на продажу.

Мужчина сообщил об этом в полицию и созвонился с продавцом, полиция задержала подозреваемого с поличным. Однако выяснилось, что он был только скупщиком краденого. Подозреваемый указал, кто ему продал инструменты.

Выяснилось, что 19-летний юноша украл инструменты, поскольку ему работодатель не заплатил всю зарплату. Он считал, что так он восстановил справедливость. Но незаконными действиями справедливости не добиваются. Его действия расценили как кражу. Поскольку молодой человек совершил преступление в первый раз, его передали на поруки и освободили от уголовной ответственности. Стрельба показала, что юноша не оправдал доверие поручителя.

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