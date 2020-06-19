Российский активист попросил политического убежища в Литве

Активист "Ассоциации народного сопротивления" из Москвы Михаил Пулин покинул Россию и попросил политического убежища в Литве. Причиной для этого послужило уголовное дело, по которому он проходит свидетелем. Об этом сообщает российское СМИ МБХ-медиа.

Издание отмечает, что в начале мая силовики провели обыски в штабе АНС и в квартирах ряда активистов, среди которых и Михаил Пулин. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела о регистрации фирм-однодневок.

Пулин известен тем, что в апреле вскрыл себе вены у министерства юстиции России в поддержку заключенных одной из российских колоний, где накануне произошел бунт.

Сам активист написал у себя в Facebook, что решил не испытывать судьбу и перебрался нелегалом в Литву лесами и болотами.

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