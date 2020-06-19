Президент России назвал законным "присоединение" стран Балтии к СССР

Присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР после заключения пакта Молотова-Риббентропа соответствовало международному и государственному праву, пишет Владимир Путин в статье для The National Interest о Второй мировой.

Американский журнал The National Interest в четверг, 18 июня, опубликовал авторскую статью Владимира Путина "Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны". Среди прочего, президент России утверждает, что Латвия, Литва и Эстония "присоединились" к СССР в 1940 году после заключения пакта Молотова-Риббентропа с согласия властей балтийских стран. Их вступление "соответствовало международному и государственному праву того времени", подчеркивает автор. По его словам, государства Балтии "сохранили свои государственные органы, язык", а также "были представлены в высших государственных структурах Советского Союза".

По словам российского президента, у руководства СССР в сентябре 1939 года "была возможность перенести западные границы еще дальше на запад, вплоть до Варшавы", однако власти решили так не делать.

Аннексия стран Балтии

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как "пакт Молотова-Риббентропа", был подписан в конце августа 1939 года. В дополнительном протоколе к пакту содержится договоренность о разделе Восточной и Центральной Европы на сферы влияния. Это позволило нацистской Германии 1 сентября 1939 года напасть на Польшу. Советские войска вступили на польскую территорию около двух недель спустя.

15 июня 1940 года Красная армия вошла в Литву. 17 июня - в Латвию и Эстонию. В июле под контролем и под диктовку Кремля в странах Балтии были сформированы новые правительства. Началась чистка аппаратов, увольнение всех чиновников, преобразование армии, репрессии в отношении представителей национальной элиты, массовая депортация жителей Литвы, Латвии и Эстонии в Сибирь. В начале августа 1940 года, "по просьбам" советов министров республик, балтийские страны стали членами СССР.

Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения балтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственную инкорпорацию и аннексию. В 1983 году Европейский парламент также осудил его как оккупацию.

Путин о предпосылках войны

Путин в своей статье также рассуждает о предпосылках войны. По его мнению, "несправедливо утверждать, что двухдневный визит нацистского министра иностранных дел Риббентропа в Москву стал главной причиной начала Второй мировой войны". "Все ведущие страны в определенной степени ответственны за это. Каждая из них совершила роковые ошибки, высокомерно считая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы", - подчеркивает российский лидер. "Ценой этой близорукости, отказа создать систему коллективной безопасности стали миллионы жизней", - резюмирует он.

Участники саммита СНГ в 2019 году договорились о необходимости "передать будущим поколениям память о том, что нацисты были побеждены прежде всего советским народом", а представители всех республик СССР "сражались бок о бок" на линии фронта и в тылу, говорится в статье. Это решение "вызвало переполох в Европе и мире", отмечает Путин. По его словам, "некоторые политики, действуя по привычке, поспешили заявить, что Россия пытается переписать историю". Президент РФ призвал все страны ускорить обнародование архивов и публикацию прежде неизвестных документов военного и довоенного периодов.

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