"Президент хочет, чтобы министр Ж. Вайчюнас продолжит эти переговоры и согласовал текст, который бы устраивал Правительство Литвы, президента, нас всех. (...) В том виде, в котором он сейчас, он не подписан, был вынесен на рассмотрение правительства, правительство не одобрило подписание, президент также не считает это прекрасным документом", – сказала А. Скайсгирите в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

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По ее словам, глава государства "дал знать Ж. Вайчюнасу, что важно согласовать с Латвией и Эстонией продолжение переговоров в таком ключе, чтобы они лучше отражали интересы Литовского государства".

"Конечно, мы сами реализуем закон об отказе от закупки электроэнергии с Белорусской АЭС, если бы Латвия и Эстония также не закупали электроэнергию, произведенную на безопасной, по нашему мнению, электростанции, это было бы проявление солидарности", – добавила советник.

А. Скайсгирите также выразила надежду на то, что в этот переговорный процесс будут вовлечен и министр иностранных дел Литвы Линас Линквичюс. Последний публично критиковал проект договора, согласованный с Латвией и Эстонией министерством энергетики как не отвечающий интересам Литвы.

"Все вопросы, связанные с внешними делами должны решаться и министром иностранных дел. Очень надеюсь, что господин Линкявичюс и господин Вайчюнас сядут за стол и обсудят общие линии поведения, чтобы это не выглядело как неспособность правительства к работе", – сказала советник президента.

Говоря о критики оппозиции в адрес Ж. Вайчюнаса и о призывах отстранить его от переговоров, она подчеркнула, что критика должна быть конструктивной, не ограничиваться популистскими требования головы министра, а с выдвижением конкретных предложений для разрешения ситуации.

В мае литовский министр энергетики представил вместе с министрами экономики Латвии и Эстонии согласованную политическую декларацию о торговле электроэнергией с третьими странами, когда Литва остановит торговлю с Беларусью после запуска последней АЭС в Островце.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что декларация поможет Литве блокировать импорт электроэнергии, но критики считают, что в ней слишком мало гарантий обязательств Латвии, по тому, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на общий рынок ЕС через Россию и Латвию.

Проект политической декларации критиковали глава МИД Л. Линкявичюс и оппозиционные консерваторы в Сейме.

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