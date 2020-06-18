Специалисты оценили приход новой российской сети: места под солнцем на всех не хватит

Крупнейшая российская сеть магазинов низких цен "Светофор" открыла свой первый магазин в Литве. На прошлой неделе в Каунасе открылся магазин Mere, в этом году планируется открыть еще 40 магазинов. Оценивая нового игрока на рынке, эксперты сказали, что в будущем закрепиться на рынке станет сложнее, поскольку в сфере розничной торговли конкуренция очень большая.

Экономист Жигимантас Маурицас сказал, что Литва, как без того выделяется обилием торговых сетей, – у нас их 5. А, например, в Скандинавских странах действует по 3–4 больших и много маленьких магазинов.

"В Литве конкуренция очень большая – есть целых 5 торговых сетей, для страны такого размера, как Литва - это много. Кроме того, популярность набирают и другие каналы – торговля в интернете. Во время карантина был прорыв, поэтому будет расти конкуренция и в сфере электронной торговли", – сказал он.

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Экономист обратил внимание на то, что в последнее время все крупные сети расширялись.

"Поскольку развивают торговлю в интернете, часть проектов, возможно, столкнется с вызовами, и это может вызвать больше конкуренции. В плане конкуренции новая сеть, я думаю, сильно ситуацию не изменит, (...) но на всех места под солнцем не хватит. Никто не захочет уходить, в какой-то период будет война цен. Это для потребителей - польза.

Кроме того, у нас еще есть Польша, которая дышит в спину и создает дополнительную конкуренцию. Но я в любом случае оцениваю положительно – чем больше конкуренции, тем лучше", – сказал Маурицас.

Delfi писал, что магазины сети Mere отличаются низкими ценами, но пока не могут похвастаться большим ассортиментом.

"Закрепиться на рынке будет сложнее, если он не займет свою нишу. Возможно, есть нехватка в сегменте дешевых товаров, но сейчас мир идет вперед. Есть риск, если нацеливаться только на дешевые товары, разве что расширение планируется в регионах, где меньше конкуренция, и жители чувствительнее к ценам, кроме того, в ближайшее время там электронная торговля развита не будет. А в крупных городах уже тесновато", – заметил Маурицас.

По его словам, реализация сети удастся там, где меньше конкуренция, где люди чувствительнее к ценам, поскольку крупные города переходят на интернет-магазины.

"У нас уже есть есть три интернет-магазина. Горожане, если идут в магазин, то за большим ассортиментом. Магазины, ориентирующиеся на низкие цены, превращаются в центы логистики. Что касается перспективы на 10 лет, то именно этот сегмент столкнется с наибольшей конкуренцией, поскольку людям легко сравнивать цены в интернете – где дешевле, там и покупают", – сказал Маурицас.

"Все зависит от того, какую нишу они захотят занять, но легко не будет. (...) Надо выбрать свое направление, скажем, экотовары, или большой ассортимент, чтобы людям стоило туда идти, ведь со временем одними ценами конкурировать будет сложно. Такая стратегия вызывает немало вопросов, ведь есть Lidl, у которого хорошо развита сеть поставок, поэтому она предлагает некоторые товары по низким ценам", – сказал Маурицас.

Эксперт в сфере розничной торговли Юстас Гавенас отметил, что в Литве планка в этой сфере поднята очень высоко.

"Конкурировать можно будет только очень хорошими ценами. А эту цену в течение нескольких лет придется финансировать за свой счет. Пока не будет масштаба, не будет возможности сделать цену хорошей. Временно это будет хорошая инвестиция, но убыточная", – сказал Гавенас.

Он считает, что литовские сети хорошо подготовлены к встрече конкурента, а Mere будет сложно утвердиться из-за своего имиджа.

"Шлейф российского капитала не слишком благоприятен, особенно в Каунасе. Часть имиджа – тень – которую хочешь-не хочешь конкуренты будут подчеркивать", – сказал он.

Собеседник не уверен, что люди будут выбирать непривлекательный с виду товар по низкой цене. На вопрос, где есть возможность расширения у этой сети, эксперт заметил, что такого масштаба сеть нуждается в потоке людей, поэтому их открытие в регионах рискованно.

"Вероятно, речь идет о 5–6 городах Литвы. Я вижу несколько сценариев – попытка купить хуже функционирующую сеть, поскольку таких ангаров немного, а земля стоит недешево", – сказал собеседник.

Напомним, что Mere не намерена инвестировать в рекламу.

Эксперт в сфере маркетинга Линас Шимонис сказал, что реклама не гарантирует ни успех, ни провал.

"Успех гарантирует предоставление чего-то такого, чего сейчас нет. Сложно развенчать что-то самобытное, но Lidl это сделал, снял корону с Norfа как с самой дешевой сети. Все зависит от того, насколько в новой сети будет дешевле, чем в Lidl", – сказал собеседник.

"Самое дешевое должно быть не на этикетке, а по мнению покупателей. Мнение важнее реальности, ведь люди принимают решение, руководствуясь своим мнением, а не фактами. Факты лишь формируют мнение, но это не значит, что мы слышим факты", – сказал эксперт.

Но Lidl ассоциируется с западным качеством, поэтому это приемлемый в Литве вариант. Если Mere будет магазином российских товаров, то у некоторых жителей может вызывать отрицательную реакцию.

"Будет интересно посмотреть на реакцию жителей на российские товары. Если будут украинские товары, все будет неплохо, литовцы хорошо относятся к украинцам. В небольших городах, на периферии российские товары тоже могут оценивать хорошо", – заметил Шимонис.

Он считает, что этой сети надо развивать свою сеть в Восточной Литве, в небольших населенных пунктах.

"Вильнюс - тоже восточная часть, в некоторых микрорайонах может закрепиться, а в некоторых - нет, – там, куда съехались люди из "другой" Литвы, сделали карьеру, купили дома, квартиры, эти люди зарабатывают больше среднего", – сказал он.

"Мы - одна из самых крупных сетей магазинов низких цен в России, представляем бренд "Светофор", который объединяет больше 1500 магазинов. Мы работаем в России, Казахстане, Беларуси и Китае, как бренд Mere начинаем нашу деятельность в ЕС" – сказано на сайте mere.ws.

На сайте отмечено, что первые магазины в Литве откроются в начале 2020 года. Там сказано, что в Литве сеть планирует открыть 40 магазинов Mere.

"Сейчас магазины Mere успешно работают в Германии и Румынии. В начале 2020 г. первые магазины Mere будут открыты в Литве и Польше. В планах открытие магазинов Mere во Франции, Испании, Италии, Греции, Чехии и др. странах ЕС", – сказано на сайте.

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