Премьер Литвы не придает слишком большого значения подорожанию Rail Baltica

После того как европейские аудиторы озвучили риск подорожания, сроков реализации и экономичности проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica, литовский премьер Саулюс Сквернялис подчеркнул, что невзирая на замечания аудиторов, проект Rail Baltica был оценен как один лучших крупных инфраструктурных проектов в ЕС, прошедших аудит.

Премьер не придает слишком большого значения и подорожанию Rail Baltica, подчеркивая, что подорожали все восемь реализуемых сейчас крупных проектов ЕС, которые проверяли аудиторы.

"Все восемь (прошедшие аудит – BNS) проектов дорожали, возникли дополнительные работы, дополнительные смычки, в том числе и Вильнюс-Каунас, ветка в Риге, связанная с железнодорожной станцией, в Таллине - с трамваем", – заявил С. Сквернялис на пресс-конференции в среду.

"Этот проект (Rail Baltica“ – BNS) оценивается Еврокомиссией и Европейской палатой Аудита (ЕПА)как наилучшим образом подготовленный и обладающий наименьшими рисками", – добавил он.

По словам С. Сквернялиса, суммарные выводы ЕПА свидетельствуют о том, что Литва является примером для подражания в реализации Rail Baltica.

Во вторник ЕПА объявила воды аудита восьми крупных инфраструктурных проектов ЕС, в которых говорится, что эти проекты должны воплощаться быстрее, чтобы добиться своевременного влияния на инфраструктурную сеть.

То, что из восьми проектов Rail Baltica является одним из лучших, в среду сказал BNS и член ЕПА Римантас Шаджюс.

Железнодорожную колею европейского стандарта (1435 мм) Rail Baltica протяжённостью 870 км от Таллина до границы Литвы и Польши намечается проложить до 2026 года. Проект проводит в жизнь совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail. Стоимость проекта составляет 5,8 млрд евро.

Проект по большей части финансируется из фондов ЕС, за его реализацией пристально следит Еврокомиссия, а также органы надзора Литвы, Латвии и Эстонии.

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