Танк в Салантайском районе пользуется популярностью, но местные отдавать его не желают

Владелица усадьбы Орвидасов (дер. Гаргждяле) Пальмира Бенюшене сказала, что в последние дни происходит что-то странное: ей постоянно звонят незнакомые люди, расспрашивают ее, предлагают приехать, забрать и увезти танк, который ее брат Вилюс Орвидас почти 30 лет назад привез сюда из Салантай, пишет издание Pajūrio naujienos.

"Не знаю, что происходит, но кто-то что-то организует, это уж точно", – сказала Бенюшене.

Эту историю интересной назвал старший инспектор Клайпедского отделения Департамента культурного наследия Лайсвунас Каваляускас.

Несколько недель назад к ним письменно обратился представитель адвокатской конторы и поинтересовался, внесен ли этот танк в список культурных ценностей. Когда Каваляускас связался с ним по телефону, адвокат сказал, что танк - опасное оружие, поэтому его нельзя вот так хранить посреди полей. Выяснились и другие подробности: в Вильнюсский комиссариат обратился таинственный владелец антикварного магазина и попросил организовать конвой для вывоза тяжелой техники из Салантай.

"Я поехал в Салантай, общался со старостой городка Казюсом Гальдикасом, со старостой Имбаре Антанасом Тураускисом, с директором регионального парка Модестасом Шецкусом. Все они уверяют, что танк для этого края также важен, как Эйфелева башня для Парижа", – сказал Каваляускас. По его данным, за 30 лет на этот танк покушались не раз: то Каунасский военный музей, то Грутский парк.

24 августа 1991 г. этот танк Орвидасу привезти в усадьбу разрешил горсовет города Салантай, но при условии, что так останется его собственностью.

После упразднения горсовета Салантай его функции перенял горсовет Кретингского района. Но дело в том, что танк так и не зарегистрирован как собственность Орвидасов. За эти годы сменилось немало политиков, поэтому о танке забыли.

"Сейчас появились желающие трактовать ситуацию по-своему, – удивлялся Каваляускас. – Этот владелец антикварного магазина считает, что может забрать танк и держать у себя во дворе только потому, что у него есть разрешение на оружие".

Салантайский танк – единственный такой в Литве, а может и во всех странах Балтии. Это танк ИС-2 (Иосиф Сталин), он весит 46 тонн, в 1943 г., он был создан для борьбы с немецким "Тигром".

"Тираж обоих этих танков составил около 3000, они стоят дорого. Год назад я читал, что на аукционе за границей "Тигр" в хорошем состоянии, но не на ходу, продали за миллион евро", – сказал Каваляускас. Он Салантайского танка остался только "панцирь" – внутри он пустой, поскольку во время войны в Салантай он наехал на мину и в взорвался. А потом, кто хотел, тот и снимал с него разное оборудование.

"Мы связались с полицией, передали ей, что этот "пустой" танк, никакой опасности не представляет", – сказал собеседник.

Бенюшене шутит: если танка нет на учете муниципалитета, может, она сама может купить его за символическую плату? Тем более, что ее брат в свое время заплатил горсовету за танк, а у костела строил памятник Независимости.

В руках Каваляускаса есть официальный документ, согласно которому, права собственности на танк имеются у муниципалитета. Советский танк не поставили на учет, поскольку он никому не был нужен, никто не думал, что он кому-то понадобится.

Каваляускас предлагает выход: провести инвентаризацию, вписать в список культурных ценностей или инициировать уточнение ценных качеств усадьбы Орвидасов. В числе охраняемых объектов есть 30 каменных скульптур, выполненных Орвидасом, можно пополнить этот список и танком. Старожилы Салантай помнят, как в центре города с постамента этот танк целиком снять не смогли, везли в усадьбу частями.

"Танк стоит в идеально подходящем для него месте – никто его убирать оттуда не будет", – сказал мэр Кретингского района Антанас Кальнщс. По его словам, бывают случаи, когда люди пытаются присвоить себе то, что им не принадлежит, но это не всегда получается.

Утверждают, что сейчас такой танк может стоить сотни тысяч евро.

Orvidų sodyba, T.Jakučio nuotr.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!