До конца декларации доходов осталось две недели: тысячи жителей еще не подали декларации

До конца срока подачи декларации – 1 июля – остались 2 недели. Доходы еще не задекларировали чуть меньше половины самозанятых граждан. Декларации не подали 29 000 жителей, продавших имущество, и 41 000 продавших автомобили.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ) на 17 июня, декларации подали чуть больше миллиона жителей (1,009 млн.) Литвы.

199 000 жителей уже получили 40 млн. евро переплаченных налогов, еще 480 000 получат деньги до 31 июля.

До сих пор 226 000 жителей декларировали подоходный налог на сумму 106 млн. евро, эти деньги должны перевести в бюджет.

Доходы декларировали 56% самозанятых (148 000 из 263 000).

В прошлом году за две недели до окончания срока подачи декларации, доходы декларировали 35% самозанятых (91 000 из 262 000).

Декларации не подали 29 000 жителей, продавших имущество, и 41 000 продавших автомобили.

Если жители не подали декларации, то ГНИ сначала напоминает им об этом обязательстве и о том, что в этом году срок подачи деклараций истекает 1 июля, сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

Она заметила, что если у жителей, которые должны заплатить налоги, сейчас на это нет денег, то ГНИ до отзыва чрезвычайного положения и еще два месяца после этого не будет считать пеню и взыскивать задолженность.

После окончания действия режима ЧП у жителей будет два месяца на выплату налогов или на подачу заявки о выплате долга частями без взыскания и пени.

По последним данным, вернуть ПН за ремонт автомобиля, ремонт квартиры или дома, услуги няни пожелали 18 000 жителей, которые декларировали расходы в 18,3 млн. евро.

Большая часть жителей – 68% – пользуется возможностью вернуть ПН за ремонт автомобиля.

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