Поездка в магазин обошлась нетрезвому водителю в 41 000 евро

Участковый суд Вильнюсского округа вынес решение в деле о пьяном вождении гражданина Беларуси. В организме задержанного водителя было более 1,5 промилле. Суд назначил нарушителю штраф в размере 1900 евро и лишил прав на 3,5 года. У него также конфисковали 39 000 евро - столько стоил грузовой автомобиль, на котором он нарушил правила.

Гражданин Беларуси, который работал водителем большегрузных машин, (у мужчины есть вид на жительство в Литве), был задержан полицией в апреле этого года. Полиция получила информацию о том, что в Вильнюсском районе странно маневрирует грузовой автомобиль. У выезда из Авиженяй на Укмергское шоссе полиция остановила водителя и установила, что он пьян - 2,79 промилле. Мужчина не смог объяснить, почему он решил ехать в магазин на автомобиле, принадлежащем компании, сообщает Генпрокуратура.

С учетом того, что нарушитель свою вину признал и искренне сожалел о содеянном, решение по этому делу было принято в кратчайшие сроки.

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