ACEA: спад продаж новых автомобилей в Литве – один из самых незначительных в ЕС

Снижение продаж новых автомобилей в Литве в январе-мае было одним из самых незначительных в Евросоюзе (ЕС), сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

В Литве за пять месяцев продано 14147 новых автомобилей - на 25% меньше, чем в январе-мае прошлого года (18854). Менее заметным спад продаж был в этом году только в Финляндии (на 20,9%).

В Латвии продажи новых автомобилей в этом году сократились на 32,7% до 5297, в Эстонии - на 34,6% до 7531.

В мае по сравнению с маем 2019 года в Литве продажи новых автомобилей упали на 51,6% до 2041, в Латвии - на 57,9% до 744, в Эстонии - на 62,2% до 1060.

Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе-мае упали на 41,5% до 3,332 млн. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen - их в этом году продано 395,1 тыс. или на 40,3% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

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