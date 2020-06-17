Карантин в Литве закончился, действует чрезвычайное положение

В среду в Литве перестал действовать режим карантина, теперь страна как минимум месяц будет жить в условиях чрезвычайного положения.

"Этот карантин, вернее, слово, которое всех раздражает, всем надоело больше, чем какие-то ограничения. Мы итак сделали много послаблений, изменений, многое отменили, ограничений осталось совсем немного", - сказал BNS министр здравоохранения Аурелиюс Верига, отвечая на вопрос, чем ЧП будет отличаться от карантина.

Карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действовал в стране три месяца - с 16 марта по 16 июня.

После его окончания немного смягчены требования к защитным мерам - они больше не являются обязательными, а лишь рекомендуются в магазинах, общественном транспорте, офисах, на мероприятиях.

"Надеемся, что люди будут соблюдать рекомендации и ответственно себя вести, но, наверное, увидим и таких людей, которые будут без масок, осмелеют. Это один момент из того, что люди ощутят. Другой - (...) не осталось ограничения времени работы ночных заведений общественного питания", - сказал Верига.

Сохраняется требование соблюдать безопасное расстояние - в кафе, ресторанах оно должно быть два метра между столиками.

По словам министра, не нужно будет изолироваться даже после контакта с заболевшим COVID-19.

"Это тоже будет рекомендация, за исключением особых случаев (...) Но если, получив такую рекомендацию, человек не будет ее соблюдать, а пойдет в коллектив, заразит другого человека, за это его ждет ответственность", - сказал Верига.

Со среды в мероприятиях на открытом воздухе может участвовать до 700 зрителей, в закрытых помещениях - до 150. С 1 июля до 16 июля эти цифры увеличиваются - до 1000 и 200 зрителей соответственно.

Закрытые пространства не могут быть заполнены людьми более чем на 50%, а места для зрителей должны быть расположены в шахматном порядке.

До 24 часов 16 июля продлен и временный контроль на внутренних границах в международных аэропортах, Клайпедском морском порту, на границе с Россией и Беларусью.

Сохраняется запрет на въезд в Литву из 45 стран, среди которых Швеция, Португалия, Соединенное Королевство, Россия, Беларусь, так как в этих странах еще высок уровень заболеваемости коронавирусом. По возвращении из этих государств граждане Литвы должны в течение 48 часов зарегистрироваться, предоставив свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения. Им рекомендуется самоизоляция.

Со среды для приезжающих из Бельгии двухнедельная самоизоляция не является обязательной.

По данным на 16 июня, в Литве установлено 1776 случаев заражения COVID-19, умерло 76 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!