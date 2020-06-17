В Литве официально отозван карантин: эксперты предупреждают – праздновать еще рано

С сегодняшнего дня карантин в Литве отменен. Этот режим действовал три месяца и повлиял на все сферы жизни в стране. Какие уроки мы вынесли, что изменилось, и какие последствия мы будем ощущать, об этом Delfi говорил с экспертами.

Психиатр Мартинас Марцинкявичюс сказал Delfi, что этот кризис был необычным во всем мире, он коснулся важнейшего аспекта – чувства безопасности.

"Это была очень сложная ситуация. Этот кризис отличается тем, что он не такой как другие. Люди пережили разные кризисы. Но это были в основном кризисы, которые касались экономической и социальной жизни. Этот кризис уникален тем, что коснулся в первую очередь безопасности человека", – сказал Марцинкявичюс.

Он сказал, что люди беспокоились за своих близких и за себя.

"Мы боялись заболеть, плюс – боялись за экономическую сторону. Тут страхи комбинировались, присоединился третий элемент, чего прежде не было – социальная изоляция", – сказал собеседник.

"Такого кризиса, при котором сложились бы все эти три элемента, в мире не было кризиса, который объединял бы эти три элемента, наверное, со времен II мировой войны, если говорить о глобальном масштабе. Подобное происходит во время войны, я говорю не о военных, которые сидят в окопах, а о людях в городах", – сказал специалист.

По его словам, самый сильный страх и беспокойство люди пережили в начале кризиса, в первый месяц.

Проведенные в Литве исследования показали, что люди свое психологическое состояние оценивают в 3–4 раза хуже.

Марцинкявичюс считает, что в Литве долгосрочных последствий не должно быть, поскольку жесткий карантин действовал недолго.

"В Литве волна вируса была небольшой, поэтому долгосрочных последствий будет значительно меньше, чем в Италии или Испании. Поскольку все длилось недолго", – сказал психиатр.

"Я думаю, у большинства людей не должно быть большого посттравматического стресса, депрессий и т.д.", – продолжил он.

Марцинкявичюс сказал, что экономический кризис еще только начинается, поэтому сложно сказать, как долго будут ощущаться последствия карантина.

"Сейчас доминирует беспокойство, но оно снижается. Еще, с чем мы сталкиваемся после социальной изоляции – проблемы длительного употребления алкоголя", – сказал он.

Марцинкявичюс заметил, что если бы экономический кризис завершился вместе с карантином, то последствия всего этого жители чувствовали бы 3-4 месяца. А сейчас прогнозировать что-то гораздо сложнее.

"Но вирус никуда не делся, он остается в мире", – сказал Delfi Марцинкявичюс.

Доктор медицинских наук, профессор Витаутас Усонис сказал Delfi, что нет смысла праздновать окончание карантина, поскольку инфекция еще не побеждена.

"Мы говорим, что отмечаем окончание карантина. А я говорю – а что мы отмечаем? Где победа, о которой говорят? Откуда такая осторожность? Инфекции распространяются, когда есть их источник, пути распространения, подверженное им общество. Это три слона, на которых стоят инфекции.

Мы справились с источником? Нет, поскольку бывают каждый день новые случаи, это значит, что вирус циркулирует. Общество по-прежнему восприимчиво к болезни. Мы ждем вакцины, не знаем, когда она появится. Сегодня вакцины нет, а иммунитет общества формируют только переболевшие люди", – сказал он.

Усонис напомнил пример Швеции, где не было ограничений, пытались сформировать иммунитет общества, но этот план не оправдал себя.

Профессор был удивлен и тем, что возмущались дискриминацией людей старшего возраста.

"Где вы видели эту дискриминацию? Просто эту весть неправильно преподнесли. Ведь для людей старшего возраста эта инфекция опаснее. Не я опасен, поскольку мне 70 лет, а окружение опасно для меня. Если я заболею, течение болезни будет сложнее", – сказал врач.

"Поскольку менталитет у нас пока такой, что мы не склонны сами принимать ответственность, для нас более приемлемый вариант, когда нам разрешили/не разрешили, запретили или нет - тут карантин был уместен", – заметил он.

На вопрос, сколько мы еще будем помнить преподнесенные карантином уроки, Усонис сказал, что пока не почувствуем себя в безопасности, т.е., когда появится вакцина.

Несмотря на то, что карантин в Литве отозван, по прежнему действует введенное 26 февраля чрезвычайное положение.

В подписанном главой Оперативного центра чрезвычайного положения, министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой документе сказано, что после окончания карантина в местах предоставления услуг, торговли, досуга и развлечений по-прежнему нужно соблюдать расстояние в один метр между людьми, создать возможность для дезинфекции рук. В такие места не будут допускаться люди с признаками ОРВИ (насморком, кашлем, затрудненным дыханием).

Маски со среды перестают быть обязательными и для посетителей, и для работников, однако использовать их все же рекомендуется. В Минздраве подтвердили, что и в общественном транспорте маски надевать только рекомендуется, но они не будут обязательны.

Также сохраняется предписание не реже одного раза в час проветривать помещения, не реже двух раз в день дезинфицировать поверхности: ручки, перила, включатели, спинки стульев, тележки и корзины для покупок.

С 17 июня до конца месяца на открытых пространствах разрешаются мероприятия с участием не более 700 зрителей. В закрытых помещениях зрителей не должно быть больше 150.

С 1 по 16 июля на открытом пространстве разрешены мероприятия с участием до 1000, в закрытых – 200. Деятельность медучреждений должна быть организована так, чтобы управляли потоком посетителей, на первом месте - дистанционное предоставление услуг, прямой контакт возможен только в случае, когда услугу нельзя оказать дистанционно.

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