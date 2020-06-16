Ответ президента Литвы правящим: подталкивание к конституционному кризису безответственно

Подталкивание к конституционному кризису является безответственным шагом – так оценивает президент Литвы Гитанас Науседа вызываемые правящими сомнения в возможностях Дайнюса Жалимаса руководить Конституционным судом (КС).

"По мнению президента, каждое государственное ведомство должно ответственно действовать в рамках своих полномочий. Работа каждого из них должна быть направлена на укрепление доверия к государственным институтам, а не на умаление значения друг друга. Все государственные ведомства должны прилагать усилия для обеспечения независимости субъектов, осуществляющих правосудие. Подталкивание к конституционному кризису является особо безответственным шагом", – передал BNS комментарий президента его представитель по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

По словам представителя президента, "если у членов сейма возникают вопросы по соответствию определенных законов Конституции и по тому, как должны пониматься постановления Конституционного суда, они могут предпринять меры для того, чтобы развеять эти сомнения, то есть обратиться в Конституционный суд".

"У президента не возникают такие сомнения", – отмечается в комментарии.

Во вторник правящие обратились к президенту Литвы Гитанасу Науседе, утверждая, что полномочия Жалимаса в должности председателя КС не могли быть продлены после истечения срока полномочий.

Сам Жалимас утверждает, что, в соответствии с тем же Законом о Конституционном суде, на который опираются правящие, полномочия его ни как председателя КС, ни как судьи не прекращались.

По словам главы правящих "крестьян" Рамунаса Карбаускиса, закон не предусматривает возможности продления полномочий председателя КС на тот период, пока не будет назначен на весь срок полномочий новый председатель КС, поэтому после прекращения своих полномочий Жалимас должен был назначить временного руководителя суда.

Жалимас обратил внимание на то, что вопросы о его полномочиях не поднимались раньше, до принятия КС неблагоприятного для правящих решения. Он назвал это вмешательством в деятельность КС.

Правящие обратились к президенту после решения КС, которым незаконной была признана действовавшая в сейме комиссия. Ее возглавляла представитель "крестьян", председатель Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене.

КС в пятницу объявил, что временная парламентская комиссия по расследованию во главе с Ширинскене, которая расследовала возможное воздействие на политические процессы и принимающих решения, была сформирована вразрез с Конституцией, и ее выводы незаконны.

В марте истек срок полномочий трех судей КС, в том числе и председателя Жалимаса, однако после того, как сейм отклонил предложенные кандидатуры, предусмотренная в Конституции ротация судей не состоялась, и суд продолжает работать в прежнем составе.

В апреле сейм отклонил всех трех выдвинутых кандидатов в судьи КС.

Конституция предусматривает, что каждые три года состав КС обновляется на одну треть. КС формируют девять судей, которых назначают на девять лет и только на один срок полномочий.

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